На Японію обрушився тайфун «Талім»

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Сильний тайфун «Талім» обрушився на південь Японії в четвер, 14 вересня. Пориви вітру досягали 252 км/год, тисячі людей залишилися без електрики.



Влада винесла попередження про можливі зсуви і високі хвилі, коли тайфун атакував південний ланцюг Окінавських островів, викликавши в місті Міяко найсильніша за 50 років зливи.

За даними компанії Okinawa Electric Power, в Міяко знеструмлено понад 18 000 будинків. Місто з населенням близько 54 000 чоловік розташоване приблизно в 1840 км до південно-заходу від Токіо.

Японське метеорологічне агентство повідомило, що тайфун, як очікується, наблизиться до острова Кюсю на початку неділі і в понеділок перетне материкову частину Японії, включаючи Токіо.



Сильні шторми регулярно обрушуються на Японію. До вересня минулого року тайфун «Ліонрок» забрав життя 22 осіб, а минулого місяця 51 людей отримало поранення і двоє загинули під час атаки тайфуну «Нору».