На Індію обрушилися потужні снігопади (фото)

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Від сильного снігопаду постраждав індійський штат Джамму і Кашмір. В результаті складних погодних умов ускладнено рух транспорту. Знаменитий гірськолижний курорт Гульмарг, розташований в північній частині Кашміру, отримав понад 50 см снігу.

Через негоду місцева влада була змушена закрити національне шосе Срінагар-Джамму. У Міжнародному аеропорту Срінагар скасовані щонайменше два рейси. За прогнозами метеорологів, у найближчі два дні в регіоні очікуються снігопади і дощі.

Сильний снігопад також обрушився на місто Шимла в штаті Хімачал-Прадеш. Багато доріг опинилися непроїзними, в результаті чого деякі райони були відрізані від решти частини міста.