На картині Леонардо да Вінчі «Спасителя світу» була виявлена скляна куля невідомого призначення

Шедевр Леонардо да Вінчі був куплений приватною особою за $450,3 мільйона, а до того моменту картина вважалася загубленою. Експерти під час вивчення «Спасителя світу» виявили на ньому скляна куля невідомого призначення.

Деякі вчені припустили, що це може бути символ влади царів, але їх колеги були не згодні з такою гіпотезою. Вони відзначили, що намальований об’єкт ігнорує закон заломлення і віддзеркалення світла. Це вказує на чергову загадку, залишену нащадкам генієм, який цілком міг здійснити подорож у майбутнє.

Картину художник написав у 48-річному віці, коли він вивчав оптику і фізику, але даний артефакт не показує навіть зображення кінцівки. Можливо, він хотів підкреслити, що предмет в божих руках порушує наукові постулати, або він дійсно існує в реальності. Остання версія припустила, що шар фарби у цьому місці приховує інше зображення, а тому полотно було придбано за величезну суму.