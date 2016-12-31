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На картині Леонардо да Вінчі знайшли зображення інопланетянина (відео)

в Відео 31.12.2016 123 пер.

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На знаменитій картині «Іоанн Хреститель» яку намалював Леонардо да Вінчі, дослідники виявили приховане зображення інопланетянина.

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Ця картина давно привертає увагу дослідників своєю незвичністю, наприклад Іоанн Хреститель зображений на ній, дуже відрізняється від канонічного образу і зображений не старцем з бородою, а красивим і молодим юнаком.

На задньому фоні картини немає звичного для картин епохи Відродження барвистого пейзажу, а намальована таємнича темна імла створена технікою сфумато. Давно відомо, що великий живописець, приховував у своїх картинах приховані зображення з використанням техніки дзеркальних зображень, не стала винятком і ця робота великого майстра.

Якщо розділити картину на дві частини і скласти їх в дзеркальному відображенні, то в центрі проявляється загадкове зображення позаземної істоти. В даний час картина «Іоанн Хреститель», яка вважається останньою роботою великого художника, знаходиться в Луврі. Можливо саме в ній великий Леонардо залишив нащадкам зашифроване послання, яке повідомляє про існування позаземних цивілізацій.

 
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