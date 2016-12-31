На картині Леонардо да Вінчі знайшли зображення інопланетянина (відео)

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На знаменитій картині «Іоанн Хреститель» яку намалював Леонардо да Вінчі, дослідники виявили приховане зображення інопланетянина.

Ця картина давно привертає увагу дослідників своєю незвичністю, наприклад Іоанн Хреститель зображений на ній, дуже відрізняється від канонічного образу і зображений не старцем з бородою, а красивим і молодим юнаком.

На задньому фоні картини немає звичного для картин епохи Відродження барвистого пейзажу, а намальована таємнича темна імла створена технікою сфумато. Давно відомо, що великий живописець, приховував у своїх картинах приховані зображення з використанням техніки дзеркальних зображень, не стала винятком і ця робота великого майстра.

Якщо розділити картину на дві частини і скласти їх в дзеркальному відображенні, то в центрі проявляється загадкове зображення позаземної істоти. В даний час картина «Іоанн Хреститель», яка вважається останньою роботою великого художника, знаходиться в Луврі. Можливо саме в ній великий Леонардо залишив нащадкам зашифроване послання, яке повідомляє про існування позаземних цивілізацій.