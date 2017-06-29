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На Марсі знайдено «секретну військову базу»?

в Гумор 29.06.2017 0 пер.

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Здавалося б інформація про «військову базу» досить не нова, але вона знову почала гуляти по мережі і в зв’язку з цим вважаю за необхідне внести пояснення з цього приводу. База дійсно з’явилася на картах Гугл, але вона не військова, а як писав гугл це їх «Датацентр на Марсі», правда писав він це 1 квітня.

Ось і наш Мюнхаузен підхопив загальну ейфорію з приводу «приховування, секретної військової бази на Марсі». Як ви розумієте товариш наш Мюнхаузен, термін «приховування» передбачає прагнення приховати щось від сторонніх очей, а у нас тут навпаки на загальний огляд викладають, ось тут.

На Марсе найдена "секретная военная база"?

На Марсе найдена "секретная военная база"?

На Марсе найдена "секретная военная база"?

На Марсе найдена "секретная военная база"?
По «секретній військовій базі на Марсі», можна навіть зробити віртуальну прогулянку, просто натисніть на будівлі «Датацентру» і погуляйте по його коридорами. Першоквітневий жарт, просто дещо затягнувся:)

 
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