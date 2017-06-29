На Марсі знайдено «секретну військову базу»?

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Здавалося б інформація про «військову базу» досить не нова, але вона знову почала гуляти по мережі і в зв’язку з цим вважаю за необхідне внести пояснення з цього приводу. База дійсно з’явилася на картах Гугл, але вона не військова, а як писав гугл це їх «Датацентр на Марсі», правда писав він це 1 квітня.

Ось і наш Мюнхаузен підхопив загальну ейфорію з приводу «приховування, секретної військової бази на Марсі». Як ви розумієте товариш наш Мюнхаузен, термін «приховування» передбачає прагнення приховати щось від сторонніх очей, а у нас тут навпаки на загальний огляд викладають, ось тут .



По «секретній військовій базі на Марсі», можна навіть зробити віртуальну прогулянку, просто натисніть на будівлі «Датацентру» і погуляйте по його коридорами. Першоквітневий жарт, просто дещо затягнувся:)