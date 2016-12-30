На Місяці зафіксовані таємничі звукові удари

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Надзвукові удари зафіксовані на Місяці, двома місячними зондами місії NASA «Артеміда». Вони схожі на звуки ударних хвиль, які виникають, коли різні об’єкти перевищують швидкість звуку, наприклад літак або метеорит. Дослідники з’ясували, що в даний час такі ж звукові удари відбуваються на темній стороні Місяця. Ця загадка поставила вчених у глухий кут.

Як виникають ці ударні хвилі, що або хто їх створює. За словами вчених, це найменші ударні хвилі зафіксовані в Сонячній системі.

Вчені висунули гіпотезу, що ці звукові удари, з’являються в результаті зіткнення сонячного вітру зі слабким магнітним полем Місяця, що становить близько 1% від сили магнітного поля Землі, але його вистачає, що б при зіткненні з сонячним вітром створювати звукові ударні хвилі, зафіксовані в таємничій області між світлою і темною сторонами Місяця.

«Ми не розуміємо, як таке слабке магнітне поле може генерувати щось подібне, але згідно загальній думці, прямий вплив на нього зробив сонячний вітер і це викликало виникнення звукових ударів», — говорить фізик Джаспер Хайлекас з Університету штату Айова.