Не пропусти
Головна / Всесвіт / На Місяці зафіксовані таємничі звукові удари

На Місяці зафіксовані таємничі звукові удари

в Всесвіт 30.12.2016 71 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Надзвукові удари зафіксовані на Місяці, двома місячними зондами місії NASA «Артеміда». Вони схожі на звуки ударних хвиль, які виникають, коли різні об’єкти перевищують швидкість звуку, наприклад літак або метеорит. Дослідники з’ясували, що в даний час такі ж звукові удари відбуваються на темній стороні Місяця. Ця загадка поставила вчених у глухий кут.

033bf3bbb7c02edd1b42b822225a0464

Як виникають ці ударні хвилі, що або хто їх створює. За словами вчених, це найменші ударні хвилі зафіксовані в Сонячній системі.

Вчені висунули гіпотезу, що ці звукові удари, з’являються в результаті зіткнення сонячного вітру зі слабким магнітним полем Місяця, що становить близько 1% від сили магнітного поля Землі, але його вистачає, що б при зіткненні з сонячним вітром створювати звукові ударні хвилі, зафіксовані в таємничій області між світлою і темною сторонами Місяця.

«Ми не розуміємо, як таке слабке магнітне поле може генерувати щось подібне, але згідно загальній думці, прямий вплив на нього зробив сонячний вітер і це викликало виникнення звукових ударів», — говорить фізик Джаспер Хайлекас з Університету штату Айова.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments