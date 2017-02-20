На МКС зібрали перший космічний урожай китайської капусти

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Екіпаж МКС зібрав перший урожай китайської капусти на орбіті, повідомило в п’ятницю НАСА.



Збір врожаю з шести невеликих кущиків капусти в кілька листочків кожен провела борт-інженер Пеґі Уїтсон, яка після прибуття на станцію крім інших справ стежила за «городом». Як зазначають у NASA, екіпажу дадуть спробувати рослину, але більша частина зібраного врожаю буде відправлена на Землю для подальшого вивчення.

Насіння китайської капусти Токіо Бекана (Tokyo Bekana) прибуло на МКС у квітні минулого року. Спочатку одна з шести насіння ніяк не проростала, ймовірно через те, що не отримувала достатню кількість вологи, але, як зазначили керівники проекту, Уїтсон домоглася того, щоб воно зійшло.

Проект з вирощування овочів в умовах відсутності гравітації покликаний розширити дієту екіпажу в майбутньому і підготуватися до більш тривалих і автономних місій, в тому числі до польотів на Марс. Як зазначають у NASA, це вже п’ятий збір урожаю різних овочів на орбіті. При відборі культур для відправки на МКС НАСА керується, насамперед, можливістю вживати вирощені овочі в сирому вигляді, а також їх поживними властивостями.

Рік тому астронавт НАСА Скотт Келлі повідомив, що на борту МКС в перший раз розпустилася квітка айстри-цинії.