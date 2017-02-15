На новому багаторазовому папері можна друкувати світлом (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Для виробництва паперу щорічно використовуються десятки тонн дерева, а це гектари «легенів нашої планети». Тому зниження кількості використання дерева вкрай важливо для нашого існування.

Вторинна переробка лише частково вирішує це питання. А ось група вчених з Шаньдунського університету (Китай), Каліфорнійського університету в Ріверсайді і Національної лабораторії імені Лоуренса (США) розробила новий тип багаторазового паперу, на якому можна писати за допомогою світлових хвиль.

В даному папері «нового типу» використовуються особливі наночастинки, здатні змінювати свій колір під впливом ультрафіолетової частини світлового спектра. Найтонше покриття, що містить ці наночастинки, може бути нанесено на поверхню практично будь-яких матеріалів. При цьому процес стирання такого «паперу» відбувається в ході нагрівання його до температури 120 градусів Цельсія. Як стверджують автор винаходу, професор Каліфорнійського університету Ядонг Ін:

«Нам вдалося розробити новий клас фотоматеріалу, що змінює свій колір під впливом світла. І в якості демонстрації можливостей цього матеріалу ми створили зразки перезаписуваного паперу, який можна використовувати багато разів для друку на якому не потрібно ніяких чорнил чи тонера. Даний винахід має масу переваг економічного і екологічного плану, він дозволить нам позбутися від необхідності утилізації та переробки мільйонів тонн відпрацьованого папери».

Новий багаторазовий папір є відмінним рішенням в тому разі, якщо інформація на ньому актуальна в короткий період, наприклад, в чернетках або газетах і журналах. Його можна використовувати як для написання від руки, використовуючи особливе світлове перо, так і на особливих світлових принтерах, створених спеціально для паперу цього типу.

«Ми вважаємо, що жорсткий папір може бути успішно використана для виготовлення газет, журналів, рекламних плакатів та іншої друкованої продукції, інформація на якому має малий термін актуальності. Крім паперу, нашу технологію можна використовувати і в безлічі інших галузей, наприклад, у різних датчиках, стікерах з терміном придатності продуктів і так далі».