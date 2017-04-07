На орбіті Марса знайдені залишки загиблої планети

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Молода Сонячна система була куди більш неспокійним місцем, ніж сьогодні. Сама зірка була не такою стабільною, навколо неї рухалося набагато більше комет і астероїдів, пилу і самих планет. Залишки невеликої «вимерлої» планети виявили астрономи планетарію Північної Ірландії Апостолос Христо (Apostolos Christou) і Галін Борісов (Galin Borisov).

У статті, опублікованій в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вчені звертають увагу на популяції троянських астероїдів Марса. Гравітаційно пов’язані з планетою, вони рухаються з нею по орбіті навколо Сонця, залишаючись в точках, де тяжіння планети і Сонця взаємно врівноважуються. Троянці відомі у Юпітера, Землі та інших планет, у Марса їх виявлено трохи менше десятка.

Христо і Борісов використовували спектрограф X-SHOOTER, встановлений на розташованому в Чилі телескопі VLT, а також болгарський телескоп Rozhen для спостережень. Об’єктами для роботи стали марсіанські троянці (385250) 2001 DH47 і (311999) 2007 NS2, які вчені порівняли з іншим великим об’єктом цієї групи – (5261) Еврика. Еврика – єдиний троянський астероїд Марса, залишається в точці L5 і рухається по орбіті трохи позаду планети; інші 7-8 астероїдів знаходяться в L4 і рухаються попереду Марса. Їх розділяють мільйони кілометрів, тим не менш, склад всіх трьох тіл виявився надзвичайно близький.

Спектр, отриманий у видимому, а також ближніх інфрачервоному і ультрафіолетовому діапазонах, дозволив віднести об’єкти до астероїдів досить рідкісного класу А, багатих олівіном. Автори статті міркують про можливу причину такої близькості. Швидше за все, вона пов’язана з загальним походженням всіх трьох астероїдів. Всі вони можуть бути залишками планетезималі – «зародка» планети, який утворився колись у внутрішніх областях Сонячної системи, але так і не зміг вирости до повноцінної планети, а розвалився на частини ще до того, як сформувався сам Марс. Деякі з цих фрагментів, що збереглися до цих пір, як скам’янілості виду, який не пережив якесь вимирання.