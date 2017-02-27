На Південному-Заході США скоро настане мегазасуха

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На Південному-Заході США може початися мегазасуха, яка триватиме десятиліттями, якщо глобальне потепління продовжиться збільшуватися, запевняють вчені.

Колись могутня річка Колорадо вже страждає від найсильнішої 15-літньої посухи за всю історію. Об’єм води в річці в XXI столітті став на 20 % нижче середнього показника XX століття, виявило нове дослідження.



Річка Колорадо

І вчені попереджають, що води в річці може стати менше на 35-55 % до кінця XXI століття, якщо викиди парникових газів не скоротяться: «Навіть якщо опади набагато збільшаться, ризик пересихання складе 70 %». У випадку «великих і малоймовірних» підйомів опадів, небезпека мегазасухи все ж збережеться, але не перевищить 50 %.

Близько 40 млн людей у семи штатах США і ще більше в Мексиці залежать від води річки Колорадо. Дослідники виявили, що об’єм води в річці з 2000 по 2014 рр. був на 19 % нижче середнього значення з 1906 по 1999 рр. Це еквівалентно об’єму води, який використовують 2 млн чоловік за рік.

Довга посуха може зробити ситуацію значно гіршою. Вчені кажуть, що є тільки один спосіб зупинити швидке зниження обсягу води в річці Колорадо — робота по зниженню викидів в атмосферу парникових газів.