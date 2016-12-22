Не пропусти
Головна / Всесвіт / На планеті Proxima b є атмосфера, океани і рослинність

На планеті Proxima b є атмосфера, океани і рослинність

в Всесвіт 22.12.2016 117 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Астроном Ґіллем Англада-Ескуде відкрив загадкову землеподібну планету, впевнений, що на ній є океан, лід, атмосфера, хмари і рослинність, а значить найімовірніше є і інопланетні форми життя.

ab0e4a353bac7501612d8676c70b7d30

Проксима-Б не дає спокою астрономам всього світу і вони закликають якомога швидше відправити експедицію до планети, щоб її досліджувати. І їх можна зрозуміти, адже до неї всього 4,24 світлових року і політ займе всього 20 років. Ця планета дуже схожа на нашу Землю, а з урахуванням того, що вона розташована в так званій «зоні населеності» від свого світила, цілком можливо, що на ній є всі умови для підтримки життя.

На жаль, ми поки не можемо вивчити цю планети докладніше. Це стане можливим після появи більш потужних телескопів або відправлення дослідницького зонда до цієї планеті.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments