На планеті Proxima b є атмосфера, океани і рослинність

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Астроном Ґіллем Англада-Ескуде відкрив загадкову землеподібну планету, впевнений, що на ній є океан, лід, атмосфера, хмари і рослинність, а значить найімовірніше є і інопланетні форми життя.

Проксима-Б не дає спокою астрономам всього світу і вони закликають якомога швидше відправити експедицію до планети, щоб її досліджувати. І їх можна зрозуміти, адже до неї всього 4,24 світлових року і політ займе всього 20 років. Ця планета дуже схожа на нашу Землю, а з урахуванням того, що вона розташована в так званій «зоні населеності» від свого світила, цілком можливо, що на ній є всі умови для підтримки життя.

На жаль, ми поки не можемо вивчити цю планети докладніше. Це стане можливим після появи більш потужних телескопів або відправлення дослідницького зонда до цієї планеті.