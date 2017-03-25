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На покинутій авіабазі зняли привид льотчика (відео)

в Відео 25.03.2017 55 пер.

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Команда мисливців за привидами проникла на занедбану авіабазу часів Другої світової у британському графстві Ланкашир і тут же «зірвала джекпот». Дослідники паранормальних явищ вдалося зняти привида, який гуляв по кридору. Британці стверджують, що це привид пілота.


Мисливці за привидами кажуть, що авіабаза в селі Менбі активно використовувалася британськими ВПС в 1940-і роки, а після війни тут був відкритий будинок престарілих. Втім, вже багато років побудовані в першій половині XX століття корпусу стоять покинутими.

Опубліковані нижче кадри були зняті оператором Стівом Вессеном, новачком в команді мисливців за привидами. Дивну постать з ліхтарем чоловік помітив лише вдома, переглянувши відзнятий на базі матеріал.

«Клянуся, крім нас в будівлі нікого не було», — заявив Вессен.

Його супутники також не можуть пояснити походження таємничої постаті.

 
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