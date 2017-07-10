На поля США вперше випустять генно-модифікованих комах

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Капустяна міль всього сантиметр в довжину, але ненаситний апетит і любов до брюссельської, кучерявої і цвітної капусти роблять її величезною проблемою для фермерів. Міністерство сільського господарства США схвалило спробу назавжди позбутися від ненажерливих комах. У природу випустять генетично модифіковану міль, яка змусить «натуральних» шкідників поступово зникнути назавжди. Польове випробування проведуть в районі північніше Нью-Йорка. У США вперше випустять на поля комах, створених за допомогою генетичної інженерії.



Моль модифікувала британська біотехнологічна компанія «Окситек», яка в минулому році наробила багато шуму планами випустити генетично модифікованих комарів для боротьби з вірусом Зіку на архіпелазі Флорида-Кіс. Геном самців комарів змінили так, щоб при паруванні з самками вони передавали нащадкам особливий ген. Народжені в результаті жіночі особини комарів будуть вмирати по досягненню зрілості. Той же підхід застосували і до капустяної молі.

В основі методу лежить підхід, який використовують для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками з 1950-х рр., — технологію стерильних комах. Використовуючи радіаційне опромінення, вчені робили личинок м’ясних мух нездатними здійснювати повноцінне потомство. До 1982 році м’ясні мухи зникли з США, але такий підхід спрацьовував не для всіх комах. У багатьох випадках опромінені комахи просто ставали занадто слабкими, щоб змагатися за самців зі здоровими родичами.

Капустяна міль — відчутна проблема для фермерів. Шкідники виробляють стійкість до традиційних пестицидів і завдають шкоди врожаю хрестоцвітих культур на 5 млрд доларів на рік по всьому світу.

За випробуванням буде спостерігати команда вчених з Корнельського університету (США), 30 тисяч генно-модифікованих молей випустять на поле площею 4 гектари в Женеві в штаті Нью-Йорк.

Врожаю шкодять гусениці, тому дорослі самці, які виробляють нежиттєздатне потомство, не заподіють додаткового збитку. Виживші молі, ймовірно, загинуть через пестициди або холодну зиму.

Раніше «Окситек» поширив генно-модифікованих комарів у Бразилії, на Великому Каймані і в Панамі, а також планує провести випробування на Флорида-Кіс. У грудні компанія оголосила про плани на польові випробування генетично модифікованої середземноморської плодової мухи в Західній Австралії. Також «Окситек» працює над генетичним зміною інших сільськогосподарських шкідників, включаючи дрозофілу плямисту і маслинну муху.