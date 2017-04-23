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На Сонці утворилася величезна корональна діра, яка спрямована прямо на Землю. Корональна діра — джерело високоенергетичного і високошвидкісного сонячного вітру (потоку сонячних частинок), яка взаємодіючи з магнітосферою приводить її в збуджений стан, внаслідок чого виникають магнітні бурі і утворюються полярні сяйва.



Білі лінії на фото — замкнуті магнітні поля, в корональній дірі ці поля розмикаються, через що сонячний вітер спрямовується в космічний простір. Слід зазначити, що корональну діру в оптичному діапазоні не видно.

В даний момент часу швидкість сонячного вітру дорівнює ~ 729 км/сек. ( ~ в 2 рази вище норми). Зараз на Землі бушує магнітна буря, яка посилиться в найближчу добу.