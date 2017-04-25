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На Сонці зафіксовані аномальні спалахи

в Всесвіт 25.04.2017 92 пер.

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Співробітники NASA зафіксували аномальні спалахи на поверхні Сонця. Дослідники вивчають явище і намагаються визначити його витоки.


Вчені вважають, що на активній сонячній поверхні утворилися незвично великі і яскраві коронарні петлі. Однозначної відповіді щодо причин явища у фахівців поки немає.

Потужні сонячні спалахи спостерігали жителі Японії і Китаю в середньовіччі. Всього в хроніках того періоду вчені виявили близько двохсот повідомлень про такі явища, які спостерігалися в період передбачуваного максимуму сонячної активності в XI–XII століттях. Їх описували як «спалахи північного сяйва» і «таємничий червоний туман».

 
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