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На стародавньому єгипетському папірусі знайшли зображення НЛО

в Фото 11.09.2017 42 пер.

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Давньоєгипетська цивілізація досягла неймовірних висот завдяки контактам з представниками високорозвинених інопланетних рас. Так вважають дослідники, що підкріплюють свої слова вагомим доказом — зображенням НЛО, яке було виявлено на одному з малюнків, що зберігся з часів Древнього Єгипту.


Той самий малюнок є одним з експонатів Каїрського музею. Стародавній папірус, зокрема, зображує щось на зразок літаючої тарілки, яка здійснила посадку на спину Сфінкса.

На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛО
На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛОВік папірусу визначений в 3 тисячі років. Об’єкт дійсно виглядає дивно

Об’єкт, який дуже схожий на стереотипне зображення НЛО — випадково, як вважають уфологи, присутній на давньоєгипетському папірусі, вік якого становить три тисячі років.

«Ви тільки подивіться на цю літаючу тарілку. У неї є посадочні опори і вона випускає якесь сяйво. Тобто, це явно техногенний об’єкт. Який, враховуючи рівень людської цивілізації три тисячі років тому, міг бути створений виключно інопланетними прибульцями», — кажуть фахівці.

За словами уфологів, стародавні єгиптяни, очевидно, постійно контактували з прибульцями, які забезпечували їх знаннями і технологіями.

Деякі впевнені, що на папірусі зображена швидше за все яка-небудь квітка чи прикраса. Але чому на спині Сфінкса? А якщо це НЛО, то може бути і Сфінкс пов’язаний з інопланетянами?

Зі Сфінксом пов’язано безліч загадок. Так, багато вчених сумніваються в правильності його датування. Офіційно затверджено, що побудували його близько 2500 років до н. е. і в нього обличчя фараона Хефрена, який правив у ці роки. Однак обличчя Сфінкса має негроїдні риси і не схоже на інші портрети Хефрена.

На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛО
Біля підніжжя Сфінкса були знайдені сліди ерозії, немов він пережив тривалий великий потоп. У науковій літературі особливості ерозії скульптури пояснюються вторинною тріщинністью, дією кислотних дощів, низькою якістю вапняку.

Порівняно невеликі розміри голови спонукали бостонського геолога Роберта Шоха припустити, що у статуї спочатку була морда лева, з якої один з фараонів велів висікти загадково усміхнене людське обличчя за своїм власним образом і подобою.

Ця гіпотеза не знайшла визнання в науковому середовищі, так само як і припущення Ґрема Хенкока кореляції трьох пірамід із зірками в сузір’ї Оріона, яка нібито спостерігалася в 11-му тис. до н. е.

 
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