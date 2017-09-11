На стародавньому єгипетському папірусі знайшли зображення НЛО

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Давньоєгипетська цивілізація досягла неймовірних висот завдяки контактам з представниками високорозвинених інопланетних рас. Так вважають дослідники, що підкріплюють свої слова вагомим доказом — зображенням НЛО, яке було виявлено на одному з малюнків, що зберігся з часів Древнього Єгипту.



Той самий малюнок є одним з експонатів Каїрського музею. Стародавній папірус, зокрема, зображує щось на зразок літаючої тарілки, яка здійснила посадку на спину Сфінкса.





Вік папірусу визначений в 3 тисячі років. Об’єкт дійсно виглядає дивно

Об’єкт, який дуже схожий на стереотипне зображення НЛО — випадково, як вважають уфологи, присутній на давньоєгипетському папірусі, вік якого становить три тисячі років.



«Ви тільки подивіться на цю літаючу тарілку. У неї є посадочні опори і вона випускає якесь сяйво. Тобто, це явно техногенний об’єкт. Який, враховуючи рівень людської цивілізації три тисячі років тому, міг бути створений виключно інопланетними прибульцями», — кажуть фахівці.

За словами уфологів, стародавні єгиптяни, очевидно, постійно контактували з прибульцями, які забезпечували їх знаннями і технологіями.

Деякі впевнені, що на папірусі зображена швидше за все яка-небудь квітка чи прикраса. Але чому на спині Сфінкса? А якщо це НЛО, то може бути і Сфінкс пов’язаний з інопланетянами?

Зі Сфінксом пов’язано безліч загадок. Так, багато вчених сумніваються в правильності його датування. Офіційно затверджено, що побудували його близько 2500 років до н. е. і в нього обличчя фараона Хефрена, який правив у ці роки. Однак обличчя Сфінкса має негроїдні риси і не схоже на інші портрети Хефрена.



Біля підніжжя Сфінкса були знайдені сліди ерозії, немов він пережив тривалий великий потоп. У науковій літературі особливості ерозії скульптури пояснюються вторинною тріщинністью, дією кислотних дощів, низькою якістю вапняку.

Порівняно невеликі розміри голови спонукали бостонського геолога Роберта Шоха припустити, що у статуї спочатку була морда лева, з якої один з фараонів велів висікти загадково усміхнене людське обличчя за своїм власним образом і подобою.

Ця гіпотеза не знайшла визнання в науковому середовищі, так само як і припущення Ґрема Хенкока кореляції трьох пірамід із зірками в сузір’ї Оріона, яка нібито спостерігалася в 11-му тис. до н. е.