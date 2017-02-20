На вокзалі в Китаї почав працювати робот-еколог

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Робот — еколог надійшов на вокзал міста Чженчжоу (центральна провінція Хенань), почавши відстежувати ступінь забруднення, температуру і вологість повітря на залізничному вокзалі.



Розумна машина здатна швидко виявляти джерела займання, оперативно повідомляти про них пожежним службам. Робот буде перебувати цілодобово в залі очікування, пересуваючись в автономному режимі. Він обладнаний датчиками розпізнавання осіб і в разі необхідності може допомогти поліції при затриманні злочинців.

Апарат викликав особливий інтерес у дітей, оскільки запрограмований на мовну комунікацію і здатний відповідати на деякі питання.



Початок епохи роботів

Розумні машини отримують у Китаї все більше поширення: у січні з’явилася інформація, що андроїд-журналіст на ім’я Сяо Нань менш ніж за одну секунду готує матеріали для газети «Наньфан душібао» (південна провінція Гуандун). Як стверджують розробники електронного пристрою з елементами штучного інтелекту, він може створювати як невеликі замітки, так і розлогі редакційні матеріали.

У вересні 2016 року аеропорт південного міста Шеньчжень почав експлуатувати робота-патрульного, обладнаного камерами високого розрішення, що розпізнає обличчя.

Надлишок робочої сили в Китаї в міру урбанізації йде в минуле, і андроїдів стає все більше. Крім виробництва вони впевнено освоюють такі навички, як розвага публіки, догляд за пристарілими та хворими, проведення екскурсій, видача довідок. З недавніх пір подібні роботи широко застосовуються в медицині.