На вулицях Дубая з’являться перші роботи-поліцейські

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Перші роботи-поліцейські в Дубаї з’являться на вулицях міста-емірату в травні цього року, повідомляє видання Arabian Business.



Вперше ідея про запуск роботів-поліцейських в Дубаї була озвучена в 2015 році. Роботи зможуть комунікувати з людьми за допомогою екрану і мікрофона, сполучених з колл-центрами поліції Дубая. Роботам, які володіють багатьма мовами світу, можна буде не тільки задавати питання, але і передавати скарги в поліцію, інформацію про порушення та злочини, оплачувати штрафи і передавати документи в правоохоронні органи.

Роботи були представлені в минулому році на виставці GITEX в Дубаї.

Крім того, до 2030 року в Дубаї з’явиться сучасна поліцейська ділянка, яка буде працювати без допомоги людей. Таким чином, приблизно чверть всіх співробітників поліції в Дубаї будуть роботи.