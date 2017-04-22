На вулкані Кілауеа з’явилося обличчя древньої богині (фото)

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40-річний екскурсовод Уоррен Фінц зафіксував виверження гавайського вулкану Кілауеа, чий вік становить кілька десятків тисяч років. Вивчивши отримані знімки, чоловік помітив на них обличчя древньої богині Пеле, яка, згідно з місцевими повір’ями, живе у вулкані, і керує вогнем.



За словами Фінца, на його фото (за викидами попелу) чітко видно очі, ніс, рот і волосся богині, яку прийнято зображувати у вигляді молодої жінки. Вважається, що саме вона створила Гавайські острови.

В місцевій міфології Пеле завідує не тільки вогнем, але і блискавками, вітром і вулканами. Легенди свідчать, що божество гнівається, коли хтось краде камені зі схилів Кілауеа. Тоді вона починає вивергати полум’я і лаву.

Журналісти жартують, що Уоррену Финцу, який нібито вбачив богиню відтепер варто бути обережним.