На Землі залишилося не більше 30 морських свиней

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Кількість зникаючих видів тварин на планеті, на жаль, стрімко зростає. За останніми даними, на Землі залишилося не більше 30 особин рідкісних китоподібних, каліфорнійських морських свиней (Phocoena sinus). Місцеві жителі називають їх іспанським словом «vaquita» («корова»).

Представники цього вимираючого виду китоподібних мешкають в північній частині Каліфорнійської затоки. Це найменші ссавці з собі подібних – середня довжина тіла самки ледь перевищує 140,5 сантиметра, а самця – 134,9 сантиметри.

Ще в 2015 році особин каліфорнійських морських свиней налічувалося 60, до теперішнього моменту їх залишилось лише 30.

Головну небезпеку для «сонечка» представляє ловля зябровою сіткою, яка використовується в цих водах. Морські свині, потрапляючи у такі тенета, неминуче гинуть. У травні 2015-го мексиканська влада заборонила використання таких сітей, однак браконьєри все одно продовжують ними орудувати.

Представники наукового світу поки не розуміють, які дії слід зробити для порятунку морських свиней. «Ми з жалем констатуємо, що ситуація вийшла з-під контролю», — заявив експерт з китоподібних Лоренцо Рохас-Брачо.