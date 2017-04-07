На Землю щодня приходить 78 позаземних сигналів

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Загадкові надшвидкі радіоспалахи виникають не на Землі, а за її межами. Вчені з Австралії довели, що ці сигнали приходять саме з глибин космосу і щодня на Землю надсилається 78 таких сигналів.



Раніше вважалося, що таких сигналів приходить менше і допускалася ймовірність, що вони мали земне походження. Вперше зафіксували сигнали на телескопі Паркс в 2007 році. Хвильові сигнали були зафіксовані телескопом і в самому приміщенні, де встановлений телескоп через що і виникли сумніви в джерелі сигналів.

Досі ніхто не спромігся розібратися і перевірити дані, що б з’ясувати звідки ж ідуть на Землю ці сигнали. Нарешті група вчених з Австралії, створила спеціальний прилад для з’ясування джерела сигналів — інтерферометр Молонгло. Це спеціальна «радіотарілка», яка займає площу 18000 квадратних метрів і комбінує сигнали з декількох окремих радіотелескопів у різних точках Землі і космосу.

Якби радіоспалахи з’являлися на Землі, то інтерферометр їх би взагалі не зафіксував, так як він ловить радіосигнали, що виникають в тисячах кілометрів від поверхні Землі – не менше.

В результаті було зі 100% ймовірністю доведено, що загадкові радіосигнали приходять саме з космосу, але звідки саме? Вченим вдалося зафіксувати три радіоспалахи і визначити, що вони прийшли з сузір’я Гідри, Кіля і Корми.

Поки визначити конкретну галактику і об’єкт, який випускає ці сигнали не вдалося. Але вчені не втрачають надії і продовжують дослідження, тим більше, що тепер у них для цього є надійний інструмент.