На зубах неандертальців знайдені сліди лікування

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Американські дослідники вивчили зуби неандертальця, знайдені на території Хорватії, і виявили на них сліди самолікування.



Здається, що стоматолог — професія відносно нова, проте вперше практикувати лікування зубів стали… неандертальці. До такого висновку прийшли дослідники з Канзаського університету (США), вивчивши зуби стародавніх людей, вік яких налічує 130 000 років.

Вони вивчили чотири нижніх зуба щелепи неандертальця. Знахідку вдалося виявити на території Хорватії близько 100 років. З допомогою мікроскопа дослідники змогли розгледіти на одному з зубів кілька ушкоджень, в тому числі подряпини і борозенки від тонкого, гострого предмету, що нагадує сучасну зубочистку.

«В цілому, ми побачили, що у неандертальця були зубні проблеми, які він намагався вилікувати за допомогою зубочисток, колупаючи і дряпаючи малий корінний зуб», — говорить провідний дослідник професор Девід Фраєр.



Ймовірно, зуби доставляли якийсь дискомфорт неандертальцеві, який він намагався усунути. Дослідники кажуть, що стародавні люди могли виготовляти зубочистки з кісточок або корінців. Крім того, вони стверджують, що пошкодження зубів були нанесені, коли неандерталець ще був живий.

За словами Девіда Фраєра, це вказує на те, що стародавні люди були набагато розумніші, ніж ми думаємо про них сьогодні.