Над Аргентиною помітили інопланетний корабель (фото)

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Кільцеве сонячне затемнення, яке найкраще було видно над Аргентиною, привернула до себе багато уваги. Один з жителів Буенос-Айреса робив знімки унікального явища в 10 годин ранку 26 лютого 2017 року і переглядаючи знімки, побачив, що сфотографував не тільки Сонце, але й НЛО.



Він відправив знімки у Всесвітню мережу НЛО (MUFON) з коментарем, що йому випадково вдалося сфотографувати справжню літаючу тарілку, яка потрапила в кадр. Як стверджує очевидець, він не спостерігав об’єкт візуально і побачив його тільки після перегляду зроблених у той день фотографій.