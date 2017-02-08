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Над Кореєю з’явилися дивні світлові стовпи (відео)

в Відео 08.02.2017 104 пер.

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Дивні світлові стовпи з’явилися в нічному небі над корейським містом Пусан. В одному і тому ж місці вони з’являлися протягом трьох днів. Незвичайне явище привернуло увагу місцевих жителів, які могли спостерігати дивне утворення у формі опуклої лінзи над Національним морським музеєм і мостом Ханган.

Люди були налякані, уфологи звинуватили у всьому інопланетян, а вчені пояснили дивне явище рефракцією світла, яке іноді спостерігається над східним узбережжям Кореї. Це явище зумовлено тим, що кристали льоду в хмарах освітлюються потужними прожекторами риболовецьких суден, що займаються ловлею кальмарів.

 
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