Найбільш детальний знімок Землі з космосу (фото)

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Нещодавно агентство НАСА опублікувало найбільш детальне зображення повного диска Землі зробленого з космосу.

На красивій картинці, яка була знята 15 січня, видно хмари, що збираються над Північною і Центральною Америкою, і пишна смарагдова зелень тропічних лісів у Південній Америці.

Переглянути фотографії в оригінальному дозволі можна на сайті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Це були перші знімки, отримані з камери Advanced Baseline Imager (ABI) на борту метеорологічного супутника НАСА GOES-16, який займає орбіту на відстані 22 тисяч миль від Землі і немиготливим поглядом окидає всю планету.

Камера робить повний знімок земного диска кожні 15 хвилин, що в п’ять разів швидше можливостей нинішніх супутників, а це означає, що метеорологи зможуть точніше і швидше відстежувати формування і просування ураганів, лісових пожеж, вивержень вулканів, ніж коли-небудь раніше.

«Ці знімки щось більше, ніж просто гарна картинка — це майбутнє метеорологічних спостережень і прогнозування, — каже директор Національної служби погоди Національного управління океану і атмосфери д-р Луїс Усселіні. — В результаті, синоптики зможуть видавати більш точні, своєчасні і надійні попередження, а також забезпечувати більш точною інформацією керівників екстрених служб».

GOES-16 є першим космічним апаратом у новій серії побудованих НАСА геостаціонарних метеорологічних супутників. Він був запущений 19 листопада минулого року з мису Канаверал у Флориді.

Дані супутника будуть корисні при підготовці прогнозів погоди синоптиками, попереджень про погіршення погодних умов, урагани, тайфунах, грозових фронтах, для авіаційних і морських прогнозів погоди, а також для довгострокового прогнозування, наприклад, щодо сезонних змін і розширення районів засухи.

Крім того, супутник буде постійно контролювати сонячні спалахи, щоб своєчасно сповіщати про можливі збої у системах зв’язку і навігації.

Він також допоможе дослідникам у вивченні взаємозв’язку між сушею, океанами, атмосферою і кліматом.