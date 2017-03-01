Найбільш процвітаючі країни світу, індекс Legatum Institute

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Лондонський науково-дослідний інститут Legatum Institute випустив свій щорічний рейтинг найбільш процвітаючих країн у світі . При його складанні враховувалися 104 фактора, як традиційні: наскільки багата країна, валовий внутрішній продукт у розрахунку на душу населення та кількість людей, що працюють повний робочий день, так і більш цікаві цифри, такі як кількість безпечних інтернет-серверів, які має країна, і те, наскільки добре відчувають себе (на повсякденній основі) жителі країни.

Потім ці чинники були зведені до дев’яти субіндексів: якість економіки, бізнес-середовище, влада, освіта, охорона здоров’я, охорона і безпека, особиста свобода, соціальний капітал, а також стан навколишнього середовища.

У рейтинг потрапили 149 країн світу, 107 позицію займає Україна . А ось топ-10 найбільш процвітаючих у світі держав.

10. Великобританія

Незважаючи на Brexit, Великобританія зробила стрибок в індексі щастя, піднявшись з п’ятнадцятого місця, яке вона займала в 2015 році, а також увійшла до топ-10 країн за рівнем благодійності.

9. Данія

Скандинавія має дуже високий рівень життя, і займає дев’яте місце. Данія насправді найменш процвітаюча країна в регіоні.

8. Швеція

Трохи вище свого сусіда Данії, Швеція посідає третє місце в субіндексі якості економіки, а також п’яте місце в області управління, але все-таки в цілому впала на восьме місце порівняно з п’ятим в 2015 році.

7. Нідерланди

У цій країні прекрасна система освіти (друге місце у відповідному субіндексі), а також здорова економіка (друге місце в субіндексі якості економіки). А ось за станом навколишнього середовища Нідерланди займають 36 місце. Країна займає одне з лідируючих місць у рейтингу якості бензину в усьому світі.

6. Австралія

Відома своїм невимушеним чином життя і гарною погодою, Австралія посіла друге місце в субіндексі соціального капіталу, що допомогло їй піднятися на одне місце порівняно з рейтингом процвітання 2015 року.

5. Канада

Значно більше процвітаюча країна порівняно зі своїм північним сусідом, оплотом демократії, яка зайняла 17 місце. Канада займає третє місце в субіндексі соціального капіталу та бізнес-середовища, а також друге місце в субіндексі особистої свободи громадян.

4. Швейцарія

Тиха, багата і найчистіша країна Швейцарія славиться своєю освітою (перше місце серед інших країн з топ-10 найбільш процвітаючих), а також відмінною медичною допомогою. Вона третя в субіндексі системи охорони здоров’я.

3. Фінляндія

Найбільш процвітаюча з країн на півночі Європи. Фінляндія має найкращий путівник у світі, за інформацією Legatum Institute.

2. Норвегія

Протягом семи років поспіль Норвегія займала перше місце в списку найбільш процвітаючих країн на Землі, але в 2016 році вона втратила цей титул, поступившись його номером один у рейтингу.

1. Нова Зеландія

Офіційно найбільш процвітаюча держава в світі за результатами дослідження Legatum Institute, Нова Зеландія займає перші місця в субіндексах соціального капіталу та якості економіки і другі місця в субіндексах бізнес-середовища і влади. The Good Index Country назвали Нову Зеландію однією з кращих країн світу в 2016 році.





Тенденція до збільшення глобального процвітання була продемонстрована в країнах Західної Європи, Латинської і Центральної Америки і в азіатських країнах, завдяки поліпшенню охорони здоров’я і освіти.

Тим не менш, картина не повсюдно позитивна. Зростання «Ісламської держави», «Аль-Каїди» та інших терористичних угруповань, спричинило різке обмеження на зростання добробуту на Близькому Сході.

Та й західний світ не застрахований від проблем. Американське процвітання стагнує за останнє десятиліття. Навіть у тих країнах, які не так сильно постраждали від фінансової кризи (наприклад Австралія), спостерігається зниження процвітання за останнє десятиліття.