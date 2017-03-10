Найкрасивіша туманність Чумацького Шляху на фото Хаббла

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Орбітальна обсерваторія «Хаббл» отримала найдетальніші і найкрасивіші фотографії туманності Оріона, в якій народжуються найбільші зірки Чумацького Шляху, повідомляє НАСА.



Туманність — або хмара Оріона — являє собою одні з найбільших «зоряних ясел» в Галактиці. Тут формуються десятки і сотні молодих світил, одне з яких – HH 24 – уже привернуло увагу астрономів тим, що вузькі пучки матерії, які викидаються цією зіркою, роблять її схожою на світловий меч джедая із «Зоряних воєн».

Туманність розташована порівняно недалеко від Землі — всього 1,5 тисячі світлових років, і зараз це один з найбільш вивчених «пологових будинків» великих зірок. Багато структур в хмарі Оріона, завдяки її гігантським розмірам, що перевищує кілька сотень світлових років, і близькості до Землі, можна побачити неозброєним оком.

Центральна частина цієї туманності довжиною приблизно в 40 світлових років (астрономи часто називають її Великою туманністю Оріона, або Messier 42) — один з найкрасивіших і найбільш активних регіонів зореутворення. Десятки великих зірок постійно підсвічують клуби газу і пилу, що дозволило вченим за допомогою інструментів «Хаббла» вперше простежити за тим, як народжуються зірки і протопланетні диски.

Крім Messier 42, до складу хмари Оріона входить безліч інших красивих і цікавих об’єктів – туманність Кінська Голова, туманність Полум’я, Петля Барнарда і ряд інших центрів зореутворення, де світло молодих зірок підсвічує темні хмари газу і пилу. Краса цих туманностей вже не раз змушувала письменників, поетів і режисерів оспівувати їх у своїх роботах.