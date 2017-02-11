Найнебезпечніший для Австралії звір

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Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, які тварини в Австралії доставляють найбільше головного болю екологам. Це милі, з вигляду лагідні чужинці — лисиця, кролик і звичайна кішка.

Безпритульні кішки — одна з найбільш (якщо не найбільш) руйнівних тварин у країні. За обсягом завданої аборигенним видам шкоди з кішками-безпритульниками не зрівняються отруйні гігантські змії та павуки.

Як вийшло, що колись домашні кішки стали шкідниками? І як сильно поширилася котяча епідемія Австралії?

Згідно з новим дослідженням, дикі кішки покривають 99,8 % території Австралії. Щільність котячого населення — по кішці на кожен квадратний кілометр. Вільні від диких кішок лише кілька крихітних острівців, на яких непроханих гостей винищили насильницьким шляхом.

Всього в Австралії проживають 2,1-6,3 млн бродячих кішок, що, звичайно, менше попередніх оцінок — 20 млн. Від домашніх, нехай і живуть вони на вулиці, дикунів відрізняє відсутність якої-небудь соціалізації з людиною.

Дикі кішки сприяють вимиранню десятків місцевих видів, включаючи кролячого бандикута і сумчастого мурахоїда.

Крім Антарктиди, Австралія — єдиний континент на Землі, де в дикій природі не існувало котячих. Вважається, що кішки прибули на континент в середині XIX століття на борту європейських кораблів. Досить скоро домашні кішки розплодилися в Австралії, і багато з них стали бродячими.

Цікаво, що в міських районах безпритульних кішок в 30 разів більше, ніж в сільських. Це говорить про те, що тварини здичавіли не повністю, хоч і втратили соціальний зв’язок з людиною.