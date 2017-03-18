Найнесподіваніші місця, де живуть бактерії (фото)

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Здавалося б, бактерії повинні водитися там, де існують і інші форми життя. Проте вчені знаходять бактерії в середовищі, у якому взагалі важко уявити собі що-небудь живе. Розповідаємо про неймовірні місця проживання бактерій.



Всередині каменів. Довгий час вважалося, що сонячне світло — обов’язкова умова життя. Навіть ті організми, які безпосередньо з сонячним світлом не стикаються (наприклад, ті, що живуть у вашому шлунку), споживають речовини, синтезовані за допомогою світла. Але в цю теорію не вписуються нові дані. Вчені, які досліджували золоті копальні в Південній Африці, знайшли бактерії на глибині практично 2,5 км. Ці бактерії, мабуть, існують за рахунок радіоактивних відходів і не поспішають покидати свою кам’яну фортецю. Крім того, вони вкрай повільні: так, велика частина бактерій, з якими ми стикаємося в житті, діляться щодня, а період поділу «підземних» бактерій варіюється від 1 року до 300 років.



«Чиста кімната» НАСА. Ідеальна стерильність — основне завдання «чистої кімнати» НАСА. Щоб забезпечити повну відсутність мікробів (необхідне для випробувань космічних кораблів), використовуються всілякі засоби дезінфекції, а кожен, хто входить до приміщення, проходить потрійну обробку і повинен носити захисний костюм — загалом, не менш суворо, ніж в операційних залах або в карантинних палатах з моторошними вірусами. Але от невдача: одна бактерія навчилася виживати в таких умовах. Бактерія отримала ім’я Tersicoccus phoenicis, від латинського tergere «терти, витирати, чистити» і від назви космічного корабля Фенікс, в якому вперше була виявлена. Вчені зустріли Tersicoccus phoenicis лише двічі — у двох різних чистих кімнатах. Живе вона тільки в стерильному середовищі або ми просто не помічаємо її на тлі загального достатку інших бактерій, досі невідомо.



Найдавніший лід. Ми зберігаємо продукти в холодильнику, тому що при низьких температурах сповільнюються багато життєвих процесів. Тому вчені здивувалися, виявивши величезні популяції бактерій в крижинах, деякі штами яких існують вже мільйони років. Найдавніший лід на Землі знаходиться в Антарктиді, і в ньому можна знайти мікроби, що живуть там споконвіку. Передбачається, що популяція цих бактерій перевершує людську більш ніж у 10 тисяч разів. І зараз, в епоху глобального потепління, ці товариші, швидше за все, опиняться в океані — у новому для них, але явно більш гостинному середовищі.



Окріп. Воду треба закип’ятити, щоб знищити всі шкідливі бактерії — це знає кожна дитина. Правда, зовсім «всі» не вийде: деякі бактерії, наприклад, Clostridium botulinum, переносять і таке. А між тим, Clostridium botulinum — збудник важкої харчової інтоксикації, що вражає нервову систему. Ця бактерія любить анаеробні умови, тобто ті, де немає кисню, тому чудово виживає і в окропі, і в консервованих продуктах, і в герметичних упаковках. Щоб позбутися живучою бактерії, потрібна підвищена кислотність, високий рівень кисню, вміст цукру або температура понад 120 градусів.



11 км нижче рівня моря. Ну кому прийде в голову жити на дні Маріанської западини? А ось гетеротфорні бактерії не настільки скептично налаштовані і спокійно мешкають у Безодні Челленджера, найглибшій точці поверхні Землі. Вони підтримують себе за рахунок крихітних шматочків органічних сполук, які там осідають. А от як там виявляється органічний матеріал на такій глибині — загадка.



Верхні шари атмосфери Землі. Зазвичай ми очікуємо зустріти бактерії там, де мешкають представники царства тварин. Всупереч переконанням, велика популяція бактерій була помічена в атмосфері Землі. Хоча нашу атмосферу не населяють тварини, якими можуть поживитися бактерії, але є в наявності вуглець — саме він їх і «живить». Бактерії, які нехтують гравітацією, можуть становити до 20% дрібних частинок у верхніх шарах атмосфери — мабуть, там не так дискомфортно, як здається на перший погляд. Залишається питанням, як бактерії взагалі так високо забралися: за однією з версій, цьому посприяли сильні вітри і зміни в атмосферному тиску.



У наших очах. Так, ми знаємо, що клітин бактерій в організмі людини не менше, ніж, власне, наших, але якось хочеться вірити, що ми співіснуємо в мирному симбіозі, взаємно підтримуючи один одного. Поспішимо вас засмутити: одні з найбільш підступних бактерій можуть мешкати у нас в очному яблуці, зокрема — в кон’юктиві, в оболонці, що покриває око зовні (і задню поверхню повік). Імена бактерій вам швидше за все відомі: Chlamydia trachomatis та Neisseria gonorrhoeaehas, тобто хламідії і гонокок. Так, сльози захищають нас як можуть, виділяючи ферменти, що отруюють небезпечні бактерії, але це не гарантує повного позбавлення від них. Так що краще тримати очі в чистоті.





Антарктика. Багато шанувальників риби і морепродуктів побоюються отруїтися ртуттю, яку іноді нагромаджують у своїх тканинах морські мешканці. Однією з причин токсичності риби може бути нещодавно знайдений штам антарктичних бактерій. Бактерія Nitrospinia перетворює ртуть у метилртуть, яка викликає серйозні хвороби з ураженням нервової системи. Поглинаючи ртуть і перетворюючи її в токсичну сполуку, ці бактерії самі стають їжею для риби, і незабаром разом з метилртутью потрапляють до нас на стіл. Будьте обережнішими у виборі риби і їжте продукти, що виводять з організму ртуть (серед них, до речі, багато смачного: полуниця, малина, арахісове масло, манго та ін).



Глабелла, або надперенісся — частина лобової кістки між надбрівними дугами і брівними горбами — теж не найочевидніше середовище перебування бактерій. Тим не менш, саме тут водяться монструозна на вигляд Demodex folliculorum (т. зв. «очний кліщ») і Propionibacteria (пропіоновокислі бактерії, головний збудник прищів). Вони борознять простори нашого чола у пошуках вуглерод матерії і, як правило, нешкідливі, але часом можуть викликати інфекцію, яка призводить до вугрової висипки і подразнення.



Мертве море. Якщо ви думаєте, що назва озера не передбачає ніяких форм життя, ви помиляєтеся: навіть настільки солона вода гостинна для багатьох. Бактерії, що живуть в Мертвому морі, повинні бути пристосовані одночасно і до високої солоності, і до прісній воді, тому як рівень солі у воді постійно змінюється. Бактерії-прокаріоти знайшли для себе лазівку — прісноводні джерела. Вони живуть на самому дні Мертвого моря, біля виходу прісних вод, живлячись за рахунок фотосинтезу і окислення сульфідів.