Найвищий водоспад Анхель з безпілотника (відео)

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Дістатися до найвищого водоспаду на світі нелегко. Анхель надійно прихований від цікавих очей тропічними лісами Венесуели. Але сучасні технології можуть подолати навіть найважчі перешкоди в гонитві за ефектними кадрами.

Дрон провів відеозйомку легендарної локації, надавши на виході відео високої якості — 8 тисяч пікселів. Ролик створений у форматі 360°, тому диво природи можна розглянути з усіх боків. На відео можна помітити, як потоки води Анхеля розпилюються в крихітні частинки і стають туманом. Туманна пелена покриває область площею кілька кілометрів.

Анхель, або Чурун-Мерун, або Водоспад найглибшого місця, відкрив на початку XX століття вчений Ернесто Санчес Ла Крус. Але популярність до Анхелю прийшла після того, як над ним в 1933 році пролетів льотчик Джеймс Енджел. Висота безперервного вільного падіння води — 807 метрів, а загальна висота водоспаду — 979 метрів.