Найвпливовіші люди світу 2016 року, рейтинг Forbes (фото)

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На планеті Земля понад 7.4 млрд. осіб, але тільки дуже невелика їх частина має можливість змінювати світ. Журнал Forbes представляє рейтинг найвпливовіших людей світу. Відбір учасників проводився за наступними критеріями: кількість людей, над якими кандидат має владу; статок та популярність.

10. Марк Цукерберг

Наймолодша впливова людина на планеті за версією Forbes. Марку всього 32 роки, в той час як інші учасники в середньому вже розміняли шостий десяток. У 2016 році він здійснив прорив, піднявшись на 9 позицій у рейтингу, а також став найуспішнішим бізнесменом 2016 року. При всьому своєму багатстві (а статок Марка 50 млрд доларів) Цукерберг з дружиною не забуває про благодійність. У вересні 2016 року він з дружиною Прісциллою Чан, пообіцяв витратити 3 млрд доларів на те, щоб викорінити до кінця століття всі хвороби в світі.

9. Нарендра Моді

Популярність Нарендри серед народу Індії стає все більшою і більшою. Їй не пошкодила навіть раптова грошова реформа в цілях боротьби з корупцією. У листопаді 2016 року 66-річний прем’єр раптово наказав анулювати дві індійські купюри найвищого достоїнства, що змусило населення штурмувати обмінники.

8. Ларрі Пейдж

На восьмій позиції знаходиться розробник всесвітньо відомого пошуковика Google. У минулому році компанія Google була реорганізована – вона тепер одна з дочірніх компаній об’єднання Alphabet. Ларрі займає там посаду голови правління.

7. Білл Гейтс

Людина вартістю в 83.8 млрд доларів може дозволити собі екстравагантні жести – наприклад, організувати курник в одному з манхеттенських хмарочосів. Але не подумайте поганого – це все в рамках боротьби з бідністю. Білл Гейтс просто зачарований курми і вважає, що розведення цих тварин – реальна можливість для населення Африки вибратися з бідності.

6. Джанет Йеллен

Американська економістка і голова Федеральної резервної системи США, яка займається тим, що здійснює контроль за діяльністю банків та інших фінансових установ. Популярності їй серед простих американців додає те, що Джанет воліє висловлюватися максимально ясно, чітко і зрозуміло, що робить її однією з найвпливовіших жінок світу.

5. Папа Франциск

Єдиний релігійний лідер і найстарший учасник рейтингу найвпливовіших персон планети. Папі Франциску вже 79 років! Проте він досить бадьорий і продовжує надихати свою гігантську паству (за статистикою — 1.3 млрд людей).

4. Сі Цзіньпін

З самого початку свого президентського терміну в 2012 році Сі Цзіньпін взяв курс на реформи і боротьбу з корупцією. Популярності китайському керівнику додає і його нетрадиційна для Китаю відкритість – наприклад, недавно він дозволив опублікувати в ЗМІ докладний опис одного дня зі свого життя.

3. Ангела Меркель

Forbes розцінює Меркель як останній бастіон ліберального заходу на шляху зростаючого впливу Росії. У 2016 році Ангелі, як прихильниці Європейського союзу, довелося справлятися з наслідками Брексита, а ще треба якось асимілювати мігрантів, які заполонили Німеччину, кількість яких вже перевищила мільйон. У 2017 році у німців пройдуть парламентські вибори, результат яких покаже, як німецький народ оцінює політику Меркель.

2. Дональд Трамп

Несподіваний результат – перший мільярдер на посту президента США зайняв друге місце в топ-10 найбільш впливових людей 2016 року. Створюється враження, що частина американців, особливо середній та вищий клас, традиційно прихильні ліберальним цінностям, соромиться свого президента. Правда, вони воліють виливати свій гнів не безпосередньо, а на дружину і дітей Трампа. Сам же Дональд обіцяє повністю віддатися президентським справам, а управління всією своєю великою імперією нерухомості доручити своїм дітям.

1. Володимир Путін