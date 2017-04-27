NASA і ESA займуться пошуками життя на Європі

Приблизно через 11 років на крижану поверхню супутника Юпітера Європи опуститься перший космічний апарат, який займеться пошуком слідів життя. Про проведення спільної місії повідомили NASA і ESA.
Завдання грандіозне. Тільки переліт до системи Юпітера займе близько шести років, а на місці космічний апарат зустрінуть сильні потоки радіації і товста крижана кора, на якій доведеться працювати посадковому модулю. Не дивно, що найбільші космічні агентства вирішили об’єднатися: на минулій у Відні зустрічі Європейського союзу наук про Землю (EGU) представники NASA і ESA оголосили про спільну місію, яка повинна вирушити до Європи в середині 2020-х рр.
Ключовою метою майбутньої програми Joint Europa Mission стане дослідження крижаної кори і підлідного океану Європи, з’ясування їх складу, структури і, звичайно, пошуки слідів можливої життя. Планується, що місія складатиметься з орбітального і спускного модулів, останній з яких повинен пропрацювати на поверхні супутника близько 35 днів, збираючи і досліджуючи зразки. Орбітальний апарат пропрацює як мінімум кілька місяців, проводячи вимірювання, що дозволять краще розібратися у внутрішній структурі Європи.
Особливості її обертання і потоки рідини, що викидаються крізь тріщини на поверхні, допоможуть точніше встановити склад і товщину крижаної кори і самого океану. Нарешті, модуль буде контрольовано зведений з орбіти і розіб’ється об поверхню супутника, в зниженні зібравши нові дані про склад газів його тонкої атмосфери.
За розрахунками, загалом місія триватиме близько 6,5 років. Представник французького Дослідного інституту астрофізики і планетології Мішель Блан (Michel Blanc), що виступив перед аудиторією EGU повідомив, що на підготовку і виробництво апарату буде потрібно більше п’яти років. Спусковий модуль буде виготовлений NASA, а інші компоненти місії – спільно космічними агентствами США і Євросоюзу. Крім небезпек роботи в межах радіаційного поясу Юпітера вчені відзначають і іншу складність, з якою доведеться впоратися, – захист самого супутника. Всі апарати, які прибудуть туди, повинні бути абсолютно стерильні, щоб не допустити передачі земних мікробів на Європу. Якщо там дійсно є життя, наш перший обов’язок – його зберегти.