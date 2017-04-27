NASA і ESA займуться пошуками життя на Європі

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Приблизно через 11 років на крижану поверхню супутника Юпітера Європи опуститься перший космічний апарат, який займеться пошуком слідів життя. Про проведення спільної місії повідомили NASA і ESA.



Завдання грандіозне. Тільки переліт до системи Юпітера займе близько шести років, а на місці космічний апарат зустрінуть сильні потоки радіації і товста крижана кора, на якій доведеться працювати посадковому модулю. Не дивно, що найбільші космічні агентства вирішили об’єднатися: на минулій у Відні зустрічі Європейського союзу наук про Землю (EGU) представники NASA і ESA оголосили про спільну місію, яка повинна вирушити до Європи в середині 2020-х рр.

Ключовою метою майбутньої програми Joint Europa Mission стане дослідження крижаної кори і підлідного океану Європи, з’ясування їх складу, структури і, звичайно, пошуки слідів можливої життя. Планується, що місія складатиметься з орбітального і спускного модулів, останній з яких повинен пропрацювати на поверхні супутника близько 35 днів, збираючи і досліджуючи зразки. Орбітальний апарат пропрацює як мінімум кілька місяців, проводячи вимірювання, що дозволять краще розібратися у внутрішній структурі Європи.

Особливості її обертання і потоки рідини, що викидаються крізь тріщини на поверхні, допоможуть точніше встановити склад і товщину крижаної кори і самого океану. Нарешті, модуль буде контрольовано зведений з орбіти і розіб’ється об поверхню супутника, в зниженні зібравши нові дані про склад газів його тонкої атмосфери.

За розрахунками, загалом місія триватиме близько 6,5 років. Представник французького Дослідного інституту астрофізики і планетології Мішель Блан (Michel Blanc), що виступив перед аудиторією EGU повідомив, що на підготовку і виробництво апарату буде потрібно більше п’яти років. Спусковий модуль буде виготовлений NASA, а інші компоненти місії – спільно космічними агентствами США і Євросоюзу. Крім небезпек роботи в межах радіаційного поясу Юпітера вчені відзначають і іншу складність, з якою доведеться впоратися, – захист самого супутника. Всі апарати, які прибудуть туди, повинні бути абсолютно стерильні, щоб не допустити передачі земних мікробів на Європу. Якщо там дійсно є життя, наш перший обов’язок – його зберегти.