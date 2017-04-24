НАСА опублікувало карту світлового забруднення Землі (фото)

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На превеликий жаль любителів темного неба, штучне освітлення планети стає все інтенсивнішим. Вперше за 5 років НАСА опублікувало оновлену карту Землі під покровом темряви. Карта носить назву «Чорний мармур» і показує світ, який все більше покривається цятками нічних вогнів.









Дані були отримані супутником «Суомі», який, завдяки датчику тьмяного світла на камері VIIRS, може вловлювати фотони світла, що відбиваються від поверхні Землі та атмосфери на 22 різних довжинах хвиль.

Незважаючи на це «око» в нічному небі, робити такі фотографії — все ще важке випробування. Щоб скласти нові карти нічних пейзажів у високому дозволі, команда НАСА повинна враховувати і місячне світло, і сезонну рослинність, сніговий і льодовий покрив і навіть полярні сяйва.

Нові техніки фільтрування скоро дозволять «Суомі» побачити світло навіть ліхтаря на дорозі або самотній рибальський човен. Команда місії автоматизує процес, щоб зображення супутника були доступні вченим через кілька хвилин або годин після зйомки.

VIIRS дозволяє дослідникам відстежувати розповсюдження світлового забруднення по всій планеті. У червні 2016 року дослідники з Інституту наукових досліджень і розробки технологій по боротьбі зі світловим забрудненням у Тьєне в Італії опублікували атлас світлового забруднення, що ґрунтується на даних, зібраних супутником «Суомі».

Картина вийшла тривожна — сині, жовті, червоні і білі плями засівають США. І лише кілька темних областей криються в лівій частині країни. Згідно з дослідженням, 80 % світу і більше 99 % США і Європи живуть під забрудненими світлом небесами. Одна третина планети і 80 % Північної Америки не бачать Чумацький Шлях.

«Зоряне небо — те, що торкає душу, — пише провідний автор дослідження Фабіо Фальки. — Релігія, філософія, наука, мистецтво та література нашої цивілізації пов’язані з небом, і ми зараз втрачаємо його, а наслідки цього невідомі. Що станеться, коли нічні небеса не будуть нас більше надихати?»