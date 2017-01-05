NASA організовує дві місії для вивчення астероїдів

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

США мають намір організувати місію з вивчення астероїдів, що може відкрити завісу однією з найбільш ранніх ер історії нашої сонячної системи — не менш ніж 10 мільйонів років після народження Сонця.

Для цих цілей у жовтні 2021 року планується запустити космічний робот «Люсі», який повинен досягти до 2025 року головного поясу астероїдів. З 2027 за 2033 «Люсі» вивчить шість Троянських астероїдів Юпітера.

Друга місія, названа «Психеєю», початком якої може стати 2023 рік, вивчить одне з найбільш інтригуючих явищ головного поясу — гігантський астероїд, відомий як «16 Психея».