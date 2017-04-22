NASA показало гігантські тріщини на льодовику в Гренландії (фото)

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Спочатку тріщину на льодовику Петерманн в Гренландії виявив на супутникових знімках професор Стефан Лермітт з Технологічного університету Делфта в Нідерландах, потім були зроблені фото з літака.



На фотографіях НАСА ясно видно, що практично по центру гігантського льодовика утворилася тріщина, яка вселяє серйозні побоювання вченим. При цьому неподалік від неї розташовується ще одна, не така велика, яка була виявлена раніше.



Якщо дві тріщини перетнуться, льодовик розколеться майже навпіл і утворюється крижаний острів, що призведе до підвищення рівня моря. Обидві тріщини добре видно на цьому зображенні, знятому з літака.



В рамках операції НАСА «IceBridge» безпілотники збирають дані про стан полярного льоду і про те, як він змінюється і роблять фотографії.