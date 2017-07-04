NASA показало симуляцію поведінки метеорита в атмосфері Землі (відео)

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Метеорити падають на нашу планету постійно. Деякі досягають її поверхні, але велика частина все ж згорає в атмосфері. Найбільшим знайденим на сьогоднішній день метеоритом вважається «Гоба», маса якого становить понад 65 тонн, а обсяг – 9 кубічних метрів. Всього ж на Землю за одну лише добу падає близько 5-6 тонн метеоритів, а за рік їх загальна маса досягає вражаючих 2000 тонн. Космічне агентство NASA за допомогою суперкомп’ютера Pleiades згенерувало відео, яке демонструє, що відбувається з метеоритом, який падає на швидкості 20 кілометрів в секунду крізь земну атмосферу.



3D-модель метеорита, який згорає в атмосфері Землі, була створена фахівцями підрозділу NASA Advanced Supercomputing, створеного в рамках програми по вивченню метеоритної загрози (Asteroid Threat Assessment Project). Подібні високоточні симуляції допоможуть вченим розрахувати масштаб руйнувань, який може заподіяти метеорит, а також по можливості спробувати мінімізувати ці руйнування в майбутньому. Розмір метеорита, представленого в симуляції, можна зрівняти з тим, що впав на Челябінськ в лютому 2013 року.