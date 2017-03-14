NASA показало знімки потенційно населеної інопланетної системи

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НАСА вперше показало знімки і анімацію системи TRAPPIST-1, яка складається як мінімум з семи екзопланет розміром з Землю, три з яких можуть бути придатними для життя. Про це повідомляється на сайті агентства.



На анімації, представленої НАСА, можна побачити зміни в освітленості матриці розміром 11 на 11 пікселів, що належить камері космічного телескопа Kepler. Ролик змонтований з 60 знімків, зроблених протягом години 22 лютого 2017 року.

У центрі анімації помітний червоний карлик TRAPPIST-1, тоді як наявність навколо неї екзопланет вчені відстежують зміни яскравості окремих пікселів. Коливання освітленості в цьому випадку складають приблизно один відсоток і оцінюються спеціальними методами.

Зірка TRAPPIST-1 знаходиться на відстані 39,5 світлового року від Сонця в сузір’ї Водолія. На поверхні трьох з семи екзопланет, що обертаються навколо світила, може існувати вода в рідкому стані.