NASA показало «зоряну смерть»

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Космічний телескоп Hubble зробив знімок діамантової «зоряної смерті», розташованої в туманності Тухле яйце. Фотографія доступна на сайті агентства.

На знімку помітний червоний гігант OH231.8+4.2, що вмирає і скидає навколишні його оболонки. Туманність Тухле яйце розташована в сузір’ї Корми на відстані більше п’яти тисяч світлових років від Землі. У ній міститься багато сірки, з цієї причини вона і отримала свою назву.

Телескоп Hubble запущений в космос 24 квітня 1990 року за допомогою шатла Discovery. На наступний день обсерваторія вийшла на розрахункову низьку навколоземну орбіту і приступила до роботи. Маса Hubble досягає 11 тонн.

Його сходження з орбіти, як очікується, відбудеться не раніше 2030-го. Обсерваторія здатна досліджувати космос у видимому, інфрачервоному і ультрафіолетовому діапазонах випромінювання.