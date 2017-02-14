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НАСА продемонструвала електроніку для місій до поверхні Венери

в Технології 14.02.2017 2 пер.

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Команда вчених з Дослідницького центру НАСА Гленна, США, нещодавно провела демонстрацію технології, яка дозволить надсилати до поверхні Венери місії з розширеними можливостями. Команда вперше показала електронні компоненти, які здатні тривалий час працювати в суворих венеріанських умовах.

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«Надалі розвиток цієї технології може дозволити істотно змінити сам підхід до спорядження венеріанських місій, зробивши можливими довгострокові місії до поверхні другої від Сонця планети нашої Сонячної системи», — сказав Філ Нойдек (Phil Neudeck), головний інженер-електронник проекту.

В даний час венеріанські посадочні апарати можуть функціонувати на поверхні планети всього лише кілька годин через суворі атмосферні умови. Температура на поверхні Венери складає приблизно 450 градусів за Цельсієм, перевищуючи температуру в побутовій кухонній духовці, а крім того, атмосфера планети складається з діоксиду вуглецю, що знаходиться під високим тиском.

Так як комерційно доступна електроніка в цих умовах не працює, то електронні компоненти, встановлені на попередніх венеріанських апаратах, були захищені за допомогою герметизованих посудин, що оберігають пристрої від високих температур і тиску. Термін служби цих посудин у венеріанських умовах становив лише кілька годин; крім того, вони мали значну масу, що істотно обмежувало масу іншого корисного навантаження, яке могло б бути додане замість них до обладнання місії.

Для вирішення цих проблем команда Гленна розробила і фізично побудувала мікросхеми з підвищеним терміном служби в екстремальних умовах, виконані з карбіду кремнію. Потім команда провела електричні тести для двох з цих виготовлених мікросхем на спеціальному випробувальному стенді Glenn Extreme Environments Rig (GEER), який з високою точністю імітує умови, що підтримуються на поверхні Венери. Ці мікросхеми виявились здатними працювати в умовах випробувань протягом 521 години – що приблизно в 100 разів довше, порівняно із зразками електроніки аналогічного призначення, пропонованими раніше для венеріанських місій.

 
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