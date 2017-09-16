NASA розповіли, коли люди зможуть полетіти на Марс

Керівництво NASA розповіли, коли люди зможуть вперше ступити на поверхню Марса. Перед цією епохальною подією належить вирішити безліч технічних проблем, так що розраховувати на перший політ можна в найближчі двадцять років.
NASA продовжує розвивати інтерес суспільства до польотів на Марс. Згідно з планами агентства, перша висадка людей на Червону планету може відбутися в найближчі двадцять років. Точні терміни залежать від безлічі факторів, серед яких важливими є бюджет місії і вирішення технічних проблем.
Співробітники NASA розповіли, що прямо зараз політ на Марс неможливий через недостатній розвиток техніки. Фахівці працюють над створенням більш швидких ракет, а також систем життєзабезпечення, здатних витримати тривале перебування в космосі. Серед найближчих планованих місій на Червону планету — відправка Mars Exploration Rover, який зможе вивчити ґрунт і визначити, чи був Марс заселений.