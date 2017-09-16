NASA розповіли, коли люди зможуть полетіти на Марс

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Керівництво NASA розповіли, коли люди зможуть вперше ступити на поверхню Марса. Перед цією епохальною подією належить вирішити безліч технічних проблем, так що розраховувати на перший політ можна в найближчі двадцять років.

NASA продовжує розвивати інтерес суспільства до польотів на Марс. Згідно з планами агентства, перша висадка людей на Червону планету може відбутися в найближчі двадцять років. Точні терміни залежать від безлічі факторів, серед яких важливими є бюджет місії і вирішення технічних проблем.

Співробітники NASA розповіли, що прямо зараз політ на Марс неможливий через недостатній розвиток техніки. Фахівці працюють над створенням більш швидких ракет, а також систем життєзабезпечення, здатних витримати тривале перебування в космосі. Серед найближчих планованих місій на Червону планету — відправка Mars Exploration Rover, який зможе вивчити ґрунт і визначити, чи був Марс заселений.