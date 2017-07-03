НАСА відкрило життя в гейзерах Енцелада?

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Заяви хакерського угруповання Anonymous про те, що вчені НАСА знайшли сліди інопланетного життя на Енцеладі, супутнику Сатурна, але приховують це, не відповідають дійсності, заявив Томас Цурбухен, заступник керівника наукового підрозділу НАСА.



«Всупереч деяким повідомленнями, що розповсюджується в ЗМІ, ми не готуємо ніяких заяв, пов’язаних з вивченням позаземного життя. Одні ми у Всесвіті? Ми поки не знаємо, так це чи ні, але ми готуємо місії, які допоможуть нам знайти відповідь на це фундаментальне питання», — пише науковець у своєму мікроблозі в мережі Twitter.

Тиждень тому представники хакерського угруповання Anonymous виклали в Youtube незвичайне відео, в якому вони стверджували, що НАСА найближчим часом оголосить про існування позаземного життя.

Такий висновок, як зазначає онлайн-видання Space.com вони зробили не на основі даних або зламаного листування представників космічного агенства, а на базі виступу Цурбухена перед Конгресом США в квітні цього року. В рамках цієї доповіді вчений розповів американським парламентарям про те, яких успіхів НАСА домоглося в пошуках аналогів Землі і позаземного життя.

Одним з основних пунктів цього виступу було те, що Енцелад, один із місяців Сатурна, є сьогодні головним кандидатом на роль першої «колиски» позаземного життя, так як в його теплому підлідному океані є все необхідне для зародження життя – вода, нутрієнти, мінерали і джерело енергії. Це джерело, молекули водню, було відкрите зовсім недавно при вивченні викидів гейзерів Енцелада телескопом «Габл» і зондом «Кассіні».

Тоді Цурбухен заявляв, що НАСА і людство «стоять на порозі найдивовижніших і значущих відкриттів в історії Землі». Цю заяву представники Anonymous, як зазначає Space.com порахували достатньою для того, щоб припустити, що НАСА вже відкрило сліди життя в гейзерах Енцелада, але поки приховує це і готується оголосити про це в найближчий час.

Сам Цурбухен заперечує те, що це так насправді, але при цьому керівництво НАСА поки не робило жодних офіційних заяв на цей рахунок.