NASA вивчає зміни людської ДНК у космосі

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Незважаючи на те, що людина вже досить давно навчилася жити в умовах космічної станції, науці належить розгадати ще чимало таємниць, пов’язаних з існуванням живих організмів в умовах, відмінних від земних.

Найбільші космічні агентства регулярно проводять дослідження, що вивчають зміни всередині тіла людини, яка перебуває на МКС, причому іноді результати цих експериментів вводять вчених в повний ступор. Як, наприклад, нещодавній експеримент з близнюками – астронавтом Скоттом Келлі і його братом-близнюком, що залишився на Землі.

Тіломери – кінцеві ділянки хромосом, які виконують захисну функцію. З роками наші тіломери стають все коротшими, уособлюючи собою якусь подобу внутрішнього біологічного годинника людини, який безперервно цокає, відраховуючи залишений йому час. Раніше вчені вважали, що в стресових умовах космосу тіломери астронавтів будуть зменшуватися відчутно швидше, але експеримент з близнюками Келлі продемонстрував абсолютно несподіваний результат: тіломери Скотта Келлі в умовах МКС стали довшими, по суті омолодивши його організм. Однак після повернення астронавта на Землю тіломери швидко прийшли в норму і повернулися до початкового стану.

27 березня 2017 року NASA відправить до МКС вантажний корабель постачання Cygnus CRS OA-7, який доставить на станцію матеріали для експерименту під назвою Genes in Space II. Вченим не дає спокою незвичайна зміна в тіломерах Скотта Келлі, тому вони хочуть продовжити вивчення даного питання. Новий експеримент, можливо, відповість на запитання щодо виявленої аномалії і дозволить дослідникам краще зрозуміти зміни людського організму в умовах тривалого космічного польоту. Адже ми хочемо подорожувати не тільки на МКС, але і за її межі, чи не так?

Це далеко не перше дослідження ДНК в космосі. У минулому році NASA ініціювала перший експеримент серії Genes in Space, яка вивчає вплив мікрогравітації на ДНК живих організмів. Астронавти також вивчали поведінку бактерії Streptococcus pneumoniae, яку доставили на МКС. Результати дослідження все ще не були опубліковані, але найближчим часом фахівці NASA обіцяють поділитися з нами зібраної і обробленої ними інформацією.