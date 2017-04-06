НАСА запустить першу місію з дослідження міжзоряного простору

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У 2021 році НАСА запустить місію GUSTO, мета якої полягає у дослідженні міжзоряного середовища, повноцінного і всебічного вивчення якого не було проведено досі.



Хоча космос значною мірою позбавлений матерії, він все ж містить хмари пилу і газу, які плавають між зірками і навколо них по орбіті — це субстанція, відома як «зоряна речовина» або «міжзоряне середовище». NASA вибрало обсерваторію Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) для проведення місії, мета якої — перше повноцінне дослідження цього середовища.

Космічні об’єкти — зірки, чорні діри, галактики і т.п. привертають все більшу увагу вчених, але ось міжзоряне середовище, здавалося б, дуже просте. Вона становить близько 15% від загальної маси Чумацького Шляху, при цьому 99% — це вільно плаваючий газ (в основному водень і гелій), при цьому його щільність на кубічний сантиметр дуже і дуже невелика.

Місію GUSTO, яка обійдеться в $40 мільйонів, очолив професор астрономії Університету Арізони Крістофер Уолкер, команда якого в 2021 році запустить над Антарктидою повітряну кулю Ultralong-Duration, яка буде обладнана телескопом, здатним виявляти спектральні викиди вуглецю, кисню та азоту. Це обладнання дозволить дослідній групі вивчити і скласти карту частин Чумацького Шляху і Великої Магелланової Хмари.

За словами Пола Херца, директора відділення астрофізичних досліджень в дирекції наукових місій у Вашингтоні, місія забезпечить перше розширене вивчення всіх фаз життєвого циклу зірок, від утворення молекулярних хмар і зародження до еволюції і повторного ініціювання циклу. Це допоможе вченим краще зрозуміти умови, які в кінцевому підсумку приводять до формування нових світил. «Якщо ми хочемо зрозуміти, звідки ми прийшли, то нам в першу чергу потрібно зрозуміти міжзоряне середовище», говорить Уолкер, і це не спроста: 4,6 мільярда років тому наша планета теж скоріше всього була частиною міжзоряного середовища.

Очікується, що місія почнеться в грудні 2021 року зі станції Макмердо в Антарктиді. Там вона триватиме до 170 днів, залежно від погоди. Повітряна куля буде літати на висоті 33,5 і 36,6 км, що дозволить дослідникам уникати водяних парів у атмосфері, які могли б ускладнити огляд. У грудні 2016 року група вже запустила Stratospheric Terahertz Observatory, попередницю ҐУСТО, яка протягом трьох тижнів пролетіла над Антарктидою.