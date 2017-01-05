NASA запустить телескопи для вивчення чорних дір

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NASA оголосило про запуск нової космічної місії з вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір, пульсарів і нейтронних зірок. Про це повідомляється на сайті агентства.

Місія отримала назву IXPE (від англ. The Imaging X-ray Polarimetry Explorer — «зонд для візуалізації методом рентгенівської поляриметрії»). Вона буде складатися з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів, що виходять від різних об’єктів. Це допоможе вченим отримати більш детальну інформацію про останні.

Запуск місії IXPE запланований на 2020 рік, її вартість оцінюється в 188 мільйонів доларів. Ракета-носій для виведення телескопів буде надана американською компанією Ball Aerospace, детектори поляризації, розроблені в Італії, — Італійським космічним агентством (ASI). Проект реалізується в рамках програми «Експлорер», яка ведеться з 1958 року.

Робота місії заснована на здатності деяких космічних об’єктів, наприклад чорних дір, нагрівати навколишні їх гази до більш ніж мільйона градусів. За рахунок нагрівання газів рентгенівське випромінювання, що випускається ними може виявитися поляризованим: при цьому електричне поле випромінювання буде коливатися в стабільному напрямку, яке може бути зафіксовано.