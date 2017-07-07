Наскільки брудна вода в басейнах? Думка експерта

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Сезон літніх купання в басейні відкритий. Але як би не вабив вас цей оазис прохолоди посеред спекотного дня, не піддавайтеся ілюзіям: прозора блакитна вода в басейні зовсім не означає, що вона чиста.

Санітарні служби закрили в червні цього року басейн у штаті Індіана у зв’язку з хімічними опіками від хлору у воді, отриманими двома дітьми. Але хлор — не єдина прихована небезпека. В басейнах присутня сеча. Але дивно не її наявність, а її обсяг!

Сувора правда

Ернест Блетчлі третій, інженер з Університету Пердью, присвятив вивченню хімічного складу води в басейнах більше 20 років, говорить все як є: люди мочаться в басейнах.

«Можна сміливо сказати, що якщо в басейні побували люди, у ньому гарантовано буде присутня сеча. В середньому, один плавець залишить після себе в басейні близько 30-60 мл сечі», — говорить Блетчлі і додає, що басейни без сечі в його практиці так жодного разу йому і не зустрілися.

«Якщо в басейні помочитися одна людина, це буде практично непомітно. Але так не буває. Цим займається величезна кількість людей», — додає він.

Його слова підтверджують результати недавнього дослідження, проведеного Університетом Альберти. Вчені зібрали зразки штучного цукрозамінника ацетульфама калію з 31 басейну і джакузі і з’ясували, що вміст цього підсолоджувача в кожному зразку води був на диво великий. Виходячи зі співвідношення обсягу цукрозамінника до води, вчені підрахували, що на 200000-галлонний басейн припадало, в середньому, 20 галонів сечі. Потрапити у воду цей цукрозамінник здатний тільки з сечі.

Дослідник Ліндсі Блексток вважає, що сама по собі сеча не представляє небезпеки для купання. А ось реакція сечі та поту з хлором може призвести до виділення токсичних речовин — саме тому серед професійних плавців, рятувальників та інших працівників басейнів набагато частіше зустрічаються астматики і люди, які страждають іншими, менш серйозними, респіраторними і шкірними порушеннями.

Професор хімії з Університету Південної Кароліни Сьюзан Річардсон каже, що в басейнах крім Н2О налічується ще близько 100 хімічних речовин, деякі з яких токсичні. «Але потрібно враховувати, зрозуміло, довжину контакту. Для звичайних купальників вони не представляють особливої небезпеки. А ось олімпійські спортсмени, які провадять в басейнах дуже багато годин, — в групі підвищеного ризику», — пояснює вона.

Експерти попереджають: якщо в басейні червоніють очі, і ви чітко чуєте класичний запах хлорки, знайте — це не хлор! «У гарному басейні запах хлору відсутній. Тому що «хлорний» запах з’являється тільки при хімічній взаємодії хлору з сечею та потом», — додає професор Річардсон. До того ж, ця реакція «відволікає» на себе хлор, який повинен займатися боротьбою з бактеріями, і хлорування стає менш ефективним. Тому група вчених разом з професором Річардсон зараз випробують в басейнах Південної Кароліни новий засіб дезінфекції басейнів на основі срібла і міді, які зможуть скасувати потребу в хлорі частково або повністю.

Справжня небезпека

Калові маси потрапляють з тіла людини у воду під час плавання. Вони являють собою більш серйозну небезпеку через присутність у них таких мікробів, як криптоспоридія, здатних викликати шлунково-кишкові захворювання.

Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) в 2013 перевірив 50000 громадських басейнів, 12% з яких були по отриманню результатів негайно закриті через грубе порушення норм безпеки. Важливо пам’ятати, що, незважаючи на здатність хлору знищувати хвороботворні мікроби, знищуються вони далеко не моментально. І випадкове ковтання води з басейну здатне заразити нас мікробами, що викликають діарею.

Звіт за травень 2017 року показав, що кількість спалахів зараження криптоспоридією з басейнів з 2014 року збільшилася вдвічі. На щастя і ця кількість все ще невелика і ризик зараження малий. Тим не менш, при поганому сценарії контакту з криптоспоридією людині доведеться зіткнутися з діареєю, шлунковими спазмами, нудотою і блювотою, які можуть тривати аж до трьох тижнів.

Але нехай це не відштовхує вас від плавання в басейнах. Прості правила допоможуть підтримувати гігієну басейнів і знизити ризик зараження:

Обов’язково відвідуйте вбиральню і приймайте душ перед заходом в басейн, щоб змити з себе всі тілесні рідини.

Ніколи не мочіться в басейні і забороняйте робити це дітям.

Не ковтайте воду в басейні.

Відводите дітей у вбиральню кожну годину при купанні у басейні.

Перевіряйте рівень хлору і pH баланс води в своєму басейні з допомогою спеціальних тестових смужок, широко доступні в магазинах.

Натхнення: zdorovie.com