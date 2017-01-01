Наскільки великими можуть бути цунамі? (відео)

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Багато хто вважає, що цунамі — найстрашніша природна катастрофа, тому що гігантські хвилі спустошують усе на своєму шляху. А ще страшніше дізнатися, наскільки великими можуть бути цунамі! Виявляється, мегахвилі можуть досягати висоти хмарочоса.

«Звичайні» цунамі, такі як цунамі 2011 року в Японії, — ще не найжахливіший катаклізм. Мегацунамі роблять «звичайні» цунамі незначними, і це не жарт. У 1958 році цунамі на Алясці досягло висоти 525 метрів. Для порівняння, висота нового Всесвітнього торгового центру — 541 метр, і це найвища будівля в Нью-Йорку. Тому уявіть, яка махина обрушилася на Аляску!

Мегацунамі утворюються, коли величезні об’єкти (схил гори, гігантські космічні валуни і т. д.) несподівано падають у воду. Через це створюються нереально величезні хвилі, які набагато перевищують «звичайні» цунамі, що народжуються під час землетрусів.

Канал Real Life Lore проливає світло на неймовірні розміри цунамі, які можуть формуватися на Землі: