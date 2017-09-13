Наслідки повені в Італії (фото+відео)

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Рятувальники виявили тіло останнього, восьмого загиблого в результаті повені в італійській області Тоскана.

Сильна злива обрушилась на центральні регіони Італії в ніч з суботи на неділю. Наслідки негоди ліквідуються досі. За словами мера Ліворно, збиток від удару стихії склав мільярд євро, всього постраждало 15 тисяч сімей.

У неділю пожежні служби повідомили про п’ять жертв негоди: четверо з них були членами однієї родини: батьки, дідусь і син потонули, не зумівши вибратися з приміщення на цокольному поверсі. З усієї родини врятувати вдалося їх дочку, яку ціною свого життя на поверхню витягнув дід.



П’ятим загиблим став чоловік, чий автомобіль змило з дороги потоком бруду. Пошуки решти загиблих завершилися лише у вівторок.

Ними стали двоє чоловіків і жінка, загиблі під зсувами в різних районах провінції. Тіло останньої жертви, 67-річного чоловіка, виявлено в саду місцевого відділення поліції.

Для ліквідації наслідків повені президент області Тоскана в понеділок ввечері оголосив у трьох найбільш постраждалих комунах режим надзвичайного стану, який дозволить вдатися до використання екстрених фондів для відновлення порушених лихом територій.

Тим часом пожежники, рятувальники і кілька сотень волонтерів продовжують розбір завалів, усунення підтоплень та розчищення території від бруду і сміття.

«Головною проблемою залишається наявність величезного обсягу матеріалу, що скупчився на дорогах і в приватних володіннях і включає кілька видів сміття: остови машин, рослинність і шматки кам’яних стін», — йдеться в повідомленні комуни Ліворно.

Для доставки сміття, що утворилося в результаті повені, організовані шість майданчиків, проте місця в них, швидше за все, не вистачить, тому місцева влада не виключає появи нових пунктів збору.