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Наслідки урагану «Ірма» в США і на Карибських островах (фото)

в Фото 16.09.2017 0 пер.

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В результаті потужного урагану Ірма в Карибському басейні і на південному сході США загинуло вже щонайменше 81 людина. Відзначається, що в США в результаті стихії загинули вже не менш 38 людей, у тому числі у Флориді 29 і ще семеро загиблих в сусідніх штатах Джорджія і Південна Кароліна. Більше половини загиблих, не менше 43 людини, припала на острови Карибського басейну.


У це число входять загиблі не тільки безпосередньо під час удару стихії, але і у зв’язку з подіями, пов’язаними з ураганом, в тому числі вже після його проходження: кілька людей отруїлися вихлопними газами від аварійних електрогенераторів, хтось розбився на машині, поспішаючи евакуюватися, хтось послизнувся, прибираючи мотопилою дерева, що впали, і впав на її ланцюг, ще на когось упало підмите раніше дерево або провід лінії електропередач.

Останньою трагедією в США стала загибель восьми пацієнтів будинку для літніх людей в штаті Флорида у віці від 71 до 99 років: рятувальники, діставшись у середу до будинку, який втратив разом з електроенергією кондиціонування повітря в сильну спеку, знайшли трьох осіб померлими від перегріву і зневоднення, ще п’ять не змогли врятувати вже в лікарні.

Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах
Последствия урагана "Ирма" в США и на Карибских островах

 
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