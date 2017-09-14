Натяжной потолок как элемент дизайна комнаты

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Натяжной потолок – это конструкция, представляющая собой полотно, изготовленное из различного типа материалов и закрепленное на профиле (багете) под поверхностью основного потолка.

Материалы для изготовления

Разнообразие материалов, которые используются при изготовлении полотна, позволяет использовать данную конструкцию как дизайнерский ход. А использование профилей различного типа позволяет выполнить монтаж в помещениях любой планировки и конструктивной сложности.

По материалу, используемому при изготовлении полотна, натяжные потолки бывают двух типов:

ПВХ-пленка – наиболее широко используемый тип покрытия различной фактуры. Тканевый материал – может быть изготовлен из натурального или искусственного сырья и также может различаться по своей фактуре.

Полотно, вне зависимости от типа, бывает следующих видов фактуры:

глянцевое – бывает только при использовании ПВХ-пленки;

матовое;

сатиновое;

металлик – одна из разновидностей глянцевого, отличается металлическим блеском;

полупрозраное – при устройстве дополнительной подсветки позволяет создать эффект матового стекла;

замшевое – по структуре напоминает замшу, производится в разных цветовых решениях.

Кроме вышеперечисленных видов фактуры, в зависимости от пожеланий потребителя и возможностей компании, производящей натяжные потолки, фактура может быть исполнена в виде кожи, мрамора, а также с шелковым, хлопковым или бархатным оттенком.

Достоинства и недостатки используемых материалов

Когда перед пользователем встает вопрос, как выбрать натяжной потолок, необходимо изучить технические возможности различных типов полотна и элементов крепления, используемых в конструкции, а также ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Материалы, используемые при изготовлении натяжных потолков, имеют свои плюсы и минусы, относящиеся к их условиям монтажа и эксплуатации.

Рассмотрим достоинства разных материалов.

ПВХ-пленка:

водонепроницаемость;

не впитывает посторонние запахи;

продолжительные сроки эксплуатации, с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;

стойка к воздействию ультрафиолетовых лучей;

проста в эксплуатации;

экологически чистый материал.

Ткань:

высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;

благодаря ширине полотна (до 5 метров), возможен монтаж без дополнительных швов;

способна «дышать»;

при пропитке специальными составами, улучшаются показатели огнеустойчивости.

Недостатки этих же материалов следующие.

ПВХ-пленка:

размер ограничен по ширине, что требует спаивания полотен при ширине помещения более трех метров, а это уменьшает прочность полотна и ухудшает его внешний вид;

изготовление только в условиях производства;

особенности монтажа требуют разогрева помещения и монтируемого полотна до температуры +60°С;

при использовании дешевых компонентов, может быть экологически небезопасным.

Тканевый материал имеет такие минусы:

высокая стоимость;

отсутствует возможность выполнить демонтаж и повторную установку полотна;

низкая эластичность;

бывает только матовой фактуры, с ограниченным количеством оттенков;

при наличии стыков требуется установка специального декоративного элемента.

Из чего складывается цена

Стоимость подвесного потолка, которую можно просчитать на https://artpotolok.kiev.ua/uk/raschet-stoimosti-ua/ , зависит от многих факторов, которыми являются:

Используемые материалы. Полотно, изготовленное на тканевой основе, дороже, чем из ПВХ-пленки. Использование арт-печати и фактурного рисунка также увеличивает стоимость. Ширина полотна и его площадь. Чем больше ширина и площадь – тем выше стоимость используемых материалов. Использование различных по цвету и фактуре полотен при создании авторского дизайна помещений увеличивает стоимость на 10-15%. Особенности конфигурации и наличие дополнительных элементов. Сложная геометрия потолка увеличивает сложность изготовления покрытия и его монтаж, тем самым увеличивается и стоимость. При необходимости монтажа карнизов, светильников и различных подвесных элементов стоимость увеличивается. Сложность устройства потолка. Монтаж потолка на нескольких уровнях, а также наличие инженерных коммуникаций — увеличивают стоимость работ. Бренд производителя.

Устанавливать натяжные потолки могут только специалисты, имеющие необходимое оборудование. Удобно то, что в результате монтажа получается совершенно не много пыли и мусора, а хозяевам не нужно выносить мебель из комнаты – достаточно просто накрыть ее тканью или пленкой.