Не пропусти
Головна / Поради / Натяжной потолок как элемент дизайна комнаты

Натяжной потолок как элемент дизайна комнаты

в Поради 14.09.2017 6 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (1 оцінок, середнє: 5,00 из 5)
Загрузка...
   

Натяжной потолок – это конструкция, представляющая собой полотно, изготовленное из различного типа материалов и закрепленное на профиле (багете) под поверхностью основного потолка.

Материалы для изготовления

Разнообразие материалов, которые используются при изготовлении полотна, позволяет использовать данную конструкцию как дизайнерский ход. А использование профилей различного типа позволяет выполнить монтаж в помещениях любой планировки и конструктивной сложности.

По материалу, используемому при изготовлении полотна, натяжные потолки бывают двух типов:

  1. ПВХ-пленка – наиболее широко используемый тип покрытия различной фактуры.
  2. Тканевый материал – может быть изготовлен из натурального или искусственного сырья и также может различаться по своей фактуре.

Полотно, вне зависимости от типа, бывает следующих видов фактуры:

  • глянцевое – бывает только при использовании ПВХ-пленки;
  • матовое;
  • сатиновое;
  • металлик – одна из разновидностей глянцевого, отличается металлическим блеском;
  • полупрозраное – при устройстве дополнительной подсветки позволяет создать эффект матового стекла;
  • замшевое – по структуре напоминает замшу, производится в разных цветовых решениях.

Кроме вышеперечисленных видов фактуры, в зависимости от пожеланий потребителя и возможностей компании, производящей натяжные потолки, фактура может быть исполнена в виде кожи, мрамора, а также с шелковым, хлопковым или бархатным оттенком.

Достоинства и недостатки используемых материалов

Когда перед пользователем встает вопрос, как выбрать натяжной потолок, необходимо изучить технические возможности различных типов полотна и элементов крепления, используемых в конструкции, а также ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Материалы, используемые при изготовлении натяжных потолков, имеют свои плюсы и минусы, относящиеся к их условиям монтажа и эксплуатации.

Рассмотрим достоинства разных материалов.

ПВХ-пленка:

  • водонепроницаемость;
  • не впитывает посторонние запахи;
  • продолжительные сроки эксплуатации, с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;
  • стойка к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • проста в эксплуатации;
  • экологически чистый материал.

Ткань:

  • высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
  • благодаря ширине полотна (до 5 метров), возможен монтаж без дополнительных швов;
  • способна «дышать»;
  • при пропитке специальными составами, улучшаются показатели огнеустойчивости.

Недостатки этих же материалов следующие.

ПВХ-пленка:

  • размер ограничен по ширине, что требует спаивания полотен при ширине помещения более трех метров, а это уменьшает прочность полотна и ухудшает его внешний вид;
  • изготовление только в условиях производства;
  • особенности монтажа требуют разогрева помещения и монтируемого полотна до температуры +60°С;
  • при использовании дешевых компонентов, может быть экологически небезопасным.

Тканевый материал имеет такие минусы:

  • высокая стоимость;
  • отсутствует возможность выполнить демонтаж и повторную установку полотна;
  • низкая эластичность;
  • бывает только матовой фактуры, с ограниченным количеством оттенков;
  • при наличии стыков требуется установка специального декоративного элемента.

Из чего складывается цена

Стоимость подвесного потолка, которую можно просчитать на https://artpotolok.kiev.ua/uk/raschet-stoimosti-ua/, зависит от многих факторов, которыми являются:

  1. Используемые материалы. Полотно, изготовленное на тканевой основе, дороже, чем из ПВХ-пленки. Использование арт-печати и фактурного рисунка также увеличивает стоимость.
  2. Ширина полотна и его площадь. Чем больше ширина и площадь – тем выше стоимость используемых материалов.
  3. Использование различных по цвету и фактуре полотен при создании авторского дизайна помещений увеличивает стоимость на 10-15%.
  4. Особенности конфигурации и наличие дополнительных элементов. Сложная геометрия потолка увеличивает сложность изготовления покрытия и его монтаж, тем самым увеличивается и стоимость. При необходимости монтажа карнизов, светильников и различных подвесных элементов стоимость увеличивается.
  5. Сложность устройства потолка. Монтаж потолка на нескольких уровнях, а также наличие инженерных коммуникаций — увеличивают стоимость работ.
  6. Бренд производителя.

Устанавливать натяжные потолки могут только специалисты, имеющие необходимое оборудование. Удобно то, что в результате монтажа получается совершенно не много пыли и мусора, а хозяевам не нужно выносить мебель из комнаты – достаточно просто накрыть ее тканью или пленкой.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments