Натяжной потолок как элемент дизайна комнаты

Натяжной потолок – это конструкция, представляющая собой полотно, изготовленное из различного типа материалов и закрепленное на профиле (багете) под поверхностью основного потолка.
Материалы для изготовления
Разнообразие материалов, которые используются при изготовлении полотна, позволяет использовать данную конструкцию как дизайнерский ход. А использование профилей различного типа позволяет выполнить монтаж в помещениях любой планировки и конструктивной сложности.
По материалу, используемому при изготовлении полотна, натяжные потолки бывают двух типов:
- ПВХ-пленка – наиболее широко используемый тип покрытия различной фактуры.
- Тканевый материал – может быть изготовлен из натурального или искусственного сырья и также может различаться по своей фактуре.
Полотно, вне зависимости от типа, бывает следующих видов фактуры:
- глянцевое – бывает только при использовании ПВХ-пленки;
- матовое;
- сатиновое;
- металлик – одна из разновидностей глянцевого, отличается металлическим блеском;
- полупрозраное – при устройстве дополнительной подсветки позволяет создать эффект матового стекла;
- замшевое – по структуре напоминает замшу, производится в разных цветовых решениях.
Кроме вышеперечисленных видов фактуры, в зависимости от пожеланий потребителя и возможностей компании, производящей натяжные потолки, фактура может быть исполнена в виде кожи, мрамора, а также с шелковым, хлопковым или бархатным оттенком.
Достоинства и недостатки используемых материалов
Когда перед пользователем встает вопрос, как выбрать натяжной потолок, необходимо изучить технические возможности различных типов полотна и элементов крепления, используемых в конструкции, а также ознакомиться с их достоинствами и недостатками.
Материалы, используемые при изготовлении натяжных потолков, имеют свои плюсы и минусы, относящиеся к их условиям монтажа и эксплуатации.
Рассмотрим достоинства разных материалов.
ПВХ-пленка:
- водонепроницаемость;
- не впитывает посторонние запахи;
- продолжительные сроки эксплуатации, с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;
- стойка к воздействию ультрафиолетовых лучей;
- проста в эксплуатации;
- экологически чистый материал.
Ткань:
- высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
- благодаря ширине полотна (до 5 метров), возможен монтаж без дополнительных швов;
- способна «дышать»;
- при пропитке специальными составами, улучшаются показатели огнеустойчивости.
Недостатки этих же материалов следующие.
ПВХ-пленка:
- размер ограничен по ширине, что требует спаивания полотен при ширине помещения более трех метров, а это уменьшает прочность полотна и ухудшает его внешний вид;
- изготовление только в условиях производства;
- особенности монтажа требуют разогрева помещения и монтируемого полотна до температуры +60°С;
- при использовании дешевых компонентов, может быть экологически небезопасным.
Тканевый материал имеет такие минусы:
- высокая стоимость;
- отсутствует возможность выполнить демонтаж и повторную установку полотна;
- низкая эластичность;
- бывает только матовой фактуры, с ограниченным количеством оттенков;
- при наличии стыков требуется установка специального декоративного элемента.
Из чего складывается цена
Стоимость подвесного потолка, которую можно просчитать на https://artpotolok.kiev.ua/uk/raschet-stoimosti-ua/, зависит от многих факторов, которыми являются:
- Используемые материалы. Полотно, изготовленное на тканевой основе, дороже, чем из ПВХ-пленки. Использование арт-печати и фактурного рисунка также увеличивает стоимость.
- Ширина полотна и его площадь. Чем больше ширина и площадь – тем выше стоимость используемых материалов.
- Использование различных по цвету и фактуре полотен при создании авторского дизайна помещений увеличивает стоимость на 10-15%.
- Особенности конфигурации и наличие дополнительных элементов. Сложная геометрия потолка увеличивает сложность изготовления покрытия и его монтаж, тем самым увеличивается и стоимость. При необходимости монтажа карнизов, светильников и различных подвесных элементов стоимость увеличивается.
- Сложность устройства потолка. Монтаж потолка на нескольких уровнях, а также наличие инженерных коммуникаций — увеличивают стоимость работ.
- Бренд производителя.
Устанавливать натяжные потолки могут только специалисты, имеющие необходимое оборудование. Удобно то, что в результате монтажа получается совершенно не много пыли и мусора, а хозяевам не нужно выносить мебель из комнаты – достаточно просто накрыть ее тканью или пленкой.