Навала сарани в Болівії (фото+відео)

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Президент Болівії Ево Моралес оголосив надзвичайну ситуацію у зв’язку з нальотом сарани на головний сільськогосподарський район країни

Сарана вперше з’явилася два тижні тому на полях в 100 км на південь від міста Санта-Крус. Вона швидко почала захоплювати нові території і зараз знищує поля в 30 км від Санта-Крус, впритул наблизившись до району, який забезпечує до 80% урожаю овочів та зернових країни.

За повідомленнями чиновників, до 1100 га полів кукурудзи, сорго і квасолі вже знищені сараною. У планах уряду виділення $700 тис. на засоби для фумігації, які можуть зупинити напад комах.